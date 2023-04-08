Новосибирское правительство пообещало открыть движение по платному мосту через Обь в 2023 году

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Движение по четвертому мосту через Обь в Новосибирске будет открыто до конца 2023 года, пообещал министр транспорта региона Анатолий Костылевский. При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ставил задачу сдать объект к декабрю 2022-го. Аудиторы говорят об отставании по срокам.

«Концессионер — группа компаний „ВИС“ — четко нам обещает, что до конца 2023 года мост со всеми развязками и путепроводами будет открыт для движения. Мы верим на слово и в этой парадигме живём, — сказал Костылевский государственной газете „Ведомости заксобрания“. — Тем более что видим, какими темпами продвигается работа, количество рабочих на всех участках увеличено более чем в два раза — с 600 до 1 300 человек. В конце марта был достроен один из самых знаковых элементов — 114-метровый пилон на правом берегу, в апреле начнется монтаж вантовой системы».



В группе «ВИС» уточнили, что, по данным на 8 апреля, «готовность всех объектов мостовой концессии в Новосибирске составляет более 67%».

При этом в конце января «ВИС» сообщала, что мост готов на 43%, а к 1 апреля показатель должен составить 55%.

Вице- премьер РФ Марат Хуснуллин официально поручал открыть движение по мосту в декабре 2022 года. Более того, сразу планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Потом «ВИС» и региональное правительство заговорили о конце 2023 года.

В январе аудиторы заявили, что стройка отстает на 20% от графика.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

По данным на 2021 год, сметная стоимость моста оценивалась в 43,5 млрд рублей. В конце декабря правительство РФ заявило о выделении дополнительных 7 млрд на проект из бюджета. Премьер-министр страны Михаил Мишустин утверждал, что проект «проект находится в высокой стадии готовности».