Красноярский губернатор поблагодарил президента за побег сына из-под ареста в Италии

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Губернатор Красноярского края Александр Усс опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто помог его сыну Артёму вернуться на Родину. Отдельной благодарности удостоился президент. Артём Усс, напомним, бежал из-под домашнего ареста в Италии, куда был помещен по делу о нарушении санкций и отмывании денег.

«Несмотря на всю сложность, а иногда, казалось бы, безысходность ситуации, которая складывалась, где-то внутренне я был убежден, что и справедливость на свете есть, и Артём сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на Родину, — заявил Александр Усс. — Этот путь, конечно, был очень непростым, есть много версий и предположений, как в наших, так и в зарубежных СМИ. Я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать Артём, но человек он по разным причинам не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда — я не знаю».



Усс-старший сказал, что хочет сказать спасибо «всем, кто поддерживал, болел и не только за нас, но за Красноярск, за Сибирь, да и за Россию», отметив, что за границей также есть люди, которые симпатизируют России.

«Отдельные слова благодарности нашему президенту. Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем. Сегодня Вербное воскресенье, и я все чаще задумываюсь о том, что такие невероятные события могут проходить только по воле Божьей», — добавил губернатор.

Артёма Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В России его также обвили в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), суд заочно арестовал бизнесмена. 21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США.

Помимо Усса, по делу проходят еще несколько граждан России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков.

Ранее один из подельников Усса стал фигурантом уголовного дела о хищениях из бюджета РФ на сотни миллионов, также его проверяли на причастность к обналу. Его фирма попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности.

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Уссу-младшему удалось сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Когда он вернулся в Россию, ему изменили меру пресечения по его уголовному делу на Родине – на подписку о невыезде.