Экс-глава новосибирского совета судей отделалась условным за разглашение гостайны

© nvs.ssrf.ru. Инна Петрунина (в центре)

Бывшую главу совета судей Новосибирской области Инну Петрунину признали виновной в разглашении государственной тайны. Она получила 1,5 года условно.

Томский областной суд признал Петрунину виновной по ст. 283 УК (разглашение государственной тайны). Об этом в пресс-службе суда сообщили «Ъ-Сибирь».

Слушания проходили в закрытом режиме. Петруниной грозило до 7 лет колонии, но она получила 1,5 года условно.

Фабула дела официально не объявлялась, но также могла быть связана с делом экс-главы управления Новосибирской области по обеспечению деятельности мировых суде Виктора Чиркунова (это управление — структура облправительства). Материалы на судью, по сведениям источников Тайги.инфо, собирала ФСБ, возможно, сотрудники центрального аппарата ведомства.

Чиркунова, напомним, обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), его зама Сергея Соколова и подрядчика управления Максима Фишера — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им вменили подписание поддельных накладных о приемке сплит-систем, мониторов и источников бесперебойного питания для мировых судов на 9,2 млн рублей. Предполагаемый ущерб составил 5,2 млн рублей. Соколов и Фишер признали вину, им дали условные сроки. Чиркунов сначала отрицал обвинения, заявляя о давлении ФСБ, но потом признал вину в суде и тоже получил условное.

Кроме того, из-за дела Чиркунова под уголовное преследование попала экс-глава новосибирского облсуда Римма Шатовкина. В 2022 году Центральный районный суд Барнаула признал ее виновной по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность).

«Суд установил, что в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище, — рассказали в ведомстве. — Затем материалы оказались у подозреваемых, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений».

По сведениям Тайги.инфо, Шатовкиной вменили, что она требовала в Советском районном суде Новосибирска копии документов по делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Чиркунова, находившегося в производстве следователей ФСБ, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого она также приказала своему помощнику отправить в правительство региона письмо со сведениями о предстоящем обыске.

В итоге барнаульский суд Шатовкину к 3 годам колонии условно. Также она лишена права занимать должности в органах власти на два года.