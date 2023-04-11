Приглашенные властями «эксперты» возложили вину на жителей за отмену выборов мэра Новосибирска

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В Новосибирске прошли публичные слушания об отмене выборов мэра. Зал заполнили чиновниками и деятелями связанных с властями территориальных общественных советов (ТОСов). Приглашенные эксперты уверяли, что жителей устраивает поражение в правах, раз они не выступили против.

В Новосибирске прошли публичные слушания по внесению поправок в Устав города. Часть поправок касается отмены прямых выборов мэра, другая — лишения мандатов депутатов, отсутствующих на сессиях более полугода. Ранее соответствующие законы приняли заксобрание Новосибирской области (об отмене выборов мэра) и федеральный парламент (о лишении мандатов).



Публичные слушания — формальное мероприятие, на котором, теоретически, жители города могут высказать свое мнение. Однако, эта возможность существенно ограничена регламентом — предложения надо подавать заранее, а на все выступления, вопросы и ответы отводится час. Тем не менее, до начала пандемии публичные слушания оставались своего рода элементом «прямой демократии». Так, в 2013-м, когда в Новосибирске отменили второй тур выборов мэра, пришедшая на слушания публика активно выражала снедовольство принимаемым решением и выступлениями экспертов.

Новосибирские власти сделали выводы — 11 апреля зал заседаний был заранее заполнен «неравнодушной публикой», среди которой замечены как сотрудники аппарата горсовета, так и деятели ТОСов. Тем участникам слушаний, которые не поместились в зал, милостиво предложили разместиться в фойе перед экраном трансляции.

За круглым столом заседания разместились депутаты горсовета, заксобрания, а также некоторые представители общественности. Вел публичные слушания вице-спикер горсовета Николай Тямин. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отсутствовал. Он был «обременен другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра» — в это самое время в мэрии проходило аппаратное совещание.

Сначала перед собравшимися выступили три эксперта. Первые два, Сергей Кустов и Андрей Макарцев, были из Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Они не только оценивали проект решения с юридической точки зрения («не противоречит», «приводит в соответствие» с законами), но и позволяли себе вставлять политологические оценки. Например, Макарцев утверждал, что назначение мэра по конкурсу якобы уберет конфликтность между главой администрации и депутатами, а также повысит ответственность избирателей, голосующих за депутатов, и ответственность депутатов перед избирателями.

Эти «аргументы» уже использовали единороссы и провластные «общественники», продвигавшие документ.

Третьим экспертом оказался глава Карасукского района Александр Гофман («ЕР»), который поведал собравшимся об истории своего пребывания на этом посту. Первый раз он был назначен губернатором, потом два раза избирался на прямых выборах, а потом уже два раза — назначен депутатами после прохождения конкурсной комиссией. Из всего этого единоросс сделал вывод, что жителям района не важно, как именно он избирается, им важно — как он работает.

Депутат горсовета Антон Бурмистров (КПРФ) спросил у «эксперта» Андрея Макарцева, в чем смысл публичных слушаний, если результат предопределен (Устав надо привести в соответствие с уже принятым областным законом). На это Макарцев ответил, что если кто-то считал, что выборы мэра не надо отменять — то нужно было обжаловать решение заксобрания, а раз не обжаловали «значит, все, в принципе, признали, что это необходимо».

Независимый депутат горсовета Антон Картавин, объявивший о начале референдума по возвращению выборов глав поселений в Новосибирской области спросил, какое решение будет иметь большую юридическую силу: принятое заксобранием или принятое жителями на областном референдуме по возвращению прямых выборов. Тут Макарцев повторил свою мантру про «избиратели были не против отмены выборов». После уточнения вопроса Макарцев признал, что у «вас есть право инициировать референдум», и что если он будет проведен в соответствии с процедурой, и будет принято решение: «будем смотреть, что дальше».

Вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ) спросил — противоречит ли закону предложение фракции КПРФ разделить два вопроса (об отмене выборов и о лишении мандатов депутатов-прогульщиков) — ведь КПРФ за то, чтобы лишать мандатов, но против отмены выборов. Сейчас решение обсуждается (и будет голосоваться) как единая поправка в устав. На это ему ответили, что закону не противоречит, но если разделить — то уже не удастся успеть пройти процедуры в установленные законом сроки, а значит — противоречит.

Затем перешли к выступлениям. Первым Николая Тямин дал слово «председателю общественной палаты Роману Николаевичу Бубенкову» (на сайте общественной палаты нашелся только Бубёнов Роман Николаевич, и он лишь председатель одной из комиссий). Бубёнов рассказал, что выступила инициатором отмены выборов, привлекла всех экспертов (а их у палаты 150) и что все 13 комиссий проголосовали за то, чтобы выступить с такой инициативой (отменить прямые выборы мэра).

Николай Тямин спросил — а поступало ли в общественную палату предложение о проведении референдума? «Нет, такого предложения не было» — ответил Бубёнов.

Далее последовали выступления, в основном депутатов горсовета и заксобрания. Среди выступавших только двое (Антон Тыртышный и лидер новосибирского «Яблока» Наталья Чубыкина) были против отмены прямых выборов мэра. Остальные поддержали. Председатель ТОС «Нива» Антон Проценко заявил, что общественность города поддерживает поправки: «Учитывая, что кандидатуры будет отбирать комиссия — это послужит на благо города. Это позволит минимизировать бюджет». Сэкономленные на выборах деньги Проценко предложил передать на развитие ТОСов. А выступавший позже депутат Игорь Кудин («ЕР») — на ремонт тротуаров.

Депутат горсовета Ирина Беспечная сначала выразила недоумение — почему сейчас обсуждается вопрос об изменении закона, если речь идет о приведении Устава в соответствие с уже принятым законом.

«Давайте рассуждать о том, кто является кандидатами в мэры Новосибирска? В первую очередь это лидеры политических партий, — сказала Беспечная. — Они всегда принимают участие, потому что это прописано в уставе… Вторая категория — это самовыдвиженцы. Первая категория, учитывая, что это политическое объединение, она более обширна и занимает первые позиции, когда начнается избирательная кампания. А кто-нибудь задумывался, что руководить региональным отделением партии — это общественное объединение, это не руководить даже заводом, даже предприятием? Человек, которого выдвигают, которого уставом требуется выдвигать (на самом деле устав не требует выдвижения именно руководителя отделения — прим. Тайга. инфо), он не есть качественный управленец?»

Отметим, что в 2020 году Беспечная избиралась в горсовет от ЛДПР. Соответственно, лидером ее партии тогда был Владимир Жириновский, а главой реготделения остается вице-спикер горсовета Евгений Лебедев. Сейчас же Беспечная состоит во фракции «ЕР» в горсовете, таким образом, глава ее партии — зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а руководитель реготделения — губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Это про Травникова Беспечная сказала, что «он не есть качественный управленец»?

Последним выступил депутат заксобрания Константин Антонов, который прочитал целую лекцию про кризис плебицистарной демократии во всем мире, приводя результаты выборов в Финляндии, Германии и других странах.

На том время публичных слушаний и закончилось. В решении было записано — слушания проведены, проект решения горсовета соответствует законодательству и направляется на рассмотрении сессии. В апреле горсовет обсудит непосредственно отмену выборов и назначение мэра по конкурсу через комиссию, которая будет наполовину подконтрольна губернатору.

Тайга.инфо