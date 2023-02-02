Локоть не считает «акутальным для себя» комментировать отмену выборов мэра Новосибирска

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не захотел комментировать подготовку к отмене выборов главы города, которую пытаются продавить региональные власти. Прежде он всегда выступал за всенародное голосование.

«Не считаю сейчас актуальным для себя, по крайней мере, делать какие-то политические заявления на этот счет, на другой счет, — сказал Локоть журналистам 2 февраля. — Сегодня мэрия Новосибирска, как исполнительные орган муниципалитета, обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра».

Он добавил, что «еще обсудим» тему отмены выборов.

Напомним, отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники. Пока публично отмену выборов поддерживает только часть единороссов и представителей ЛДПР.

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Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).

