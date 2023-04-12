Еще 10 новосибирцев погибли в «спецоперации». Один был поваром, другой работал в сфере ЖКХ

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Число погибших участников «спецоперации» в Украине из Новосибирской области продолжает расти. За неделю стало известно еще о 10 убитых, среди которых были мобилизованные.

Очередные похороны участников «спецоперации» прошли в Сузунском районе Новосибирской области. Рядовой Валерий Семочкин пошел в армию добровольцем в сентябре 2022 года, сообщили в администрации района, а младший сержант Сергей Кирющенко, как утверждает местный военком — «по первому зову Родины встал на ее защиту». Известно, что Кирющенко работал в «Сузунском ЖКХ», подконтрольном администрации района.

Формулировку «по зову Родины» местный военком Василий Радаев, судя по предыдущим некрологам, обычно использовал для тех, кто был мобилизован.

Кроме того, за неделю стало известно о смерти двоих уроженцев Коченёвского района. 25-летний Роман Никитенко получил звание младшего лейтенанта 18 февраля 2023 года, а скончался 18 марта, сообщили в районной администрации во «ВКонтакте». Его призвали в 2016-м, он служил в 234 десантно-штурмовом полку ВДВ в Пскове, заключил контракт с Минобороны. Похороны прошли в Пскове, где у него остались жена и двое сыновей.

35-летний Николай Беляев жил в Коченёво после прохождения срочной службы. Женился, воспитывал двоих детей, но в октябре 2022 года его отправили на «спецоперацию», где он погиб. Власти не уточнили, был ли он призван по мобилизации.

В Чановском районе похоронили 22-летнего ефрейтора Максима Белякова, сообщило местное госиздание «Чановские вести». Он окончил политехнический колледж Татарска в июне 2021 года, а потом его призвали в армию, где уже после четырех месяцев службы он подписал контракт. В зону «спецоперации» его отправили в начале сентября 2022 года. Известно, что молодой человек был женат и посмертно награжден Орденом мужества.

Уроженец Татарского района Дмитрий Пудов погиб в Украине, сообщила местная администрация. Никаких подробностей чиновники не привели.

«Дмитрий Владимирович Пудов навсегда останется в наших сердцах и памяти, являясь примером доблести, мужества и настоящего проявления патриотизма», — утверждают в районной администрации.



В Цветниках Здвинского района похоронили члена ЧВК «Вагнер» Максима Лихачева, сообщило во «ВКонтакте» местное издание «Сельский труженник» (входит в медиахолдинг облправительства «Советская Сибирь»). Ему было 40 лет, известно, что он окончил 9 классов в Цветниковской школе.

Полный тезка Лихачева с девятью классами образования был судим не менее шести раз за кражи, угоны, нарушение неприкосновенности жилища, уклонение от административного надзора и незаконное хранение боеприпасов. По последнему решению, вынесенному Доволенским райсудом в 2022 году, Лихачев получил два года колонии условно за кражу бензопилы и хранение патронов, найденных неподалеку от свалки.

34-летний житель микрорайона ОбьГЭС Новосибирска Роман Ткаченко был мобилизован 26 сентября и погиб 17 февраля, рассказала государственному сайту облправительства Vn.ru его жена: «Я узнала о гибели мужа 20 февраля от его сослуживца. Супруг выходил на связь по возможности, но и бывало, что неделями не звонил. Последний бой произошел недалеко от села Червонопоповка ЛНР».



До мобилизации Ткаченко работал поваром. У него остались жена и ребенок.

Таким образом, известно уже о не менее 28 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Житель Куйбышевского района Николай Ивлев погиб 30 марта, сообщила местная администрация во «ВКонтакте». Он, как утверждается, «принял волевое решение и добровольцем ушел в зону специальной военной операции».

В Краснозёрском районе похоронили 43-летнего Александра Милованова. Он 25 лет отслужил на флоте в звании мичмана, а в 2022 году уехал на «спецоперацию» добровольцем, сообщило местное госиздание «Краснозёрская новь» во «ВКонтакте».

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, уже могло достичь 189−190.