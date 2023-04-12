Бердску подобрали прокурора в Амурской области

© epp.genproc.gov.ru. Аркадий Козлов (на встрече в Райчихинске)
Бердску подобрали прокурора в Амурской области
12 Апр 2023, 14:03

Прокурором Бердска назначен Аркадий Козлов. Он работал в Амурской области, когда ведомство в том регионе возглавлял Александр Бучман, который теперь руководит прокуратурой Новосибирской области.

41-летний прокурор города Райчихинска Амурской области Аркадий Козлов назначен прокурором Бердска, сообщили «Бердск-Онлайну» в прокуратуре Новосибирской области.

Прежний прокурор Бердска Андрей Кузнецов продержался в должности 1,5 года. В середине ноября 2022-го его назначили заместителем прокурора объявленной территорией РФ Херсонской области.

При этом в октябре 2022-го прокуратуру Новосибирской области возглавил прокурор Амурской области Александр Бучман.

В 2021 году Козлов, по официальным данным, заработал 2,4 млн рублей.


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