Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 404

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

11:11 Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») не исключил, что электронные повестки в военкоматы будут рассылать уже во время нынешнего весеннего призыва. Об этом он сказал «Фонтанке».

«Это не исключено. Но я не исключаю того, что будет проходить в тестовом режиме. Речь идет об апробации электронных повесток, но не о введении обеспечительных мер», — уверяет единоросс.

Картаполов на протяжении почти половины интервью «Фонтанке» пытается уходить от ответов на прямые вопросы о формулировках скандального закона об ужесточении порядка призыва. Например, он сначала уверяет, что онлайн-уведомления будут рассылаться только после того, как появится электронный реестр воинского учета — якобы примерно через полгода, к осеннему призыву. Но журналист обратил внимание Картаполова, что в его собственном же законопроекте есть последний абзац, который прямо говорит, что все ограничительные меры и электронные повестки начнут действовать со дня опубликования закона и даже до создания и внедрения общей информационной базы.

Сначала Картаполов говорит, что «это не так». Потом зачем-то утверждает, что «изменения в законе <…> написаны в том числе слезами жен, матерей тех военнообязанных, которые ошибочно призывались военкоматами». А потом вдруг признает, что там, где электронные базы уже сформированы «на региональном уровне, на районном уровне» онлайн-повестки «можно уже использовать». Соответственно, и поражение в правах.

Госдума и Совфед меньше чем за сутки одобрили законопроект об ужесточении призыва в армию, в том числе при мобилизации. Он запрещает уклонистам уезжать за границу, регистрировать ИП и самозанятость, лишает граждан водительских прав и возможности заключать сделки с недвижимостью.

Подробнее о законе и о том, кто его поддержал, читайте здесь.

10:20 Глава Алданского района Якутии Александр Шестопалов («Единая Россия») лично просит всех мужчин уехать на «спецоперацию».

«В это сложное для России время прошу всех настоящих мужчин встать на защиту своей Родины, семьи и близких и прийти в военный комиссариат Алданского района», — написал Александр Шестопалов во «ВКонтакте».

Кроме того, по версии единоросса, «при наличии категории годности „ограниченно годен“, имеется возможность проведения медицинской комиссии для улучшения степени годности».

Сам Шестопалов родился 13 сентября 1968 года и, по официальным данным, отслужил в армиии в 1986—1988 годах. Затем был преподавателем в ПТУ, позже работал в дорожной отрасли, где дослужился до гендиректора госучреждения «Дирекция по строительству автодорог Якутии». Затем работал в федеральных дорожных госучреждениях, а в 2022 году сходу выиграл выборы главы Алданского района от «ЕР». Он набрал около 52% (3,8 тыс. голосов) против 34% у его ближайшего соперника из «СРПЗП».

У единоросса, который призывает всех мужчин ехать на боевые действия, кстати, есть медаль Минобороны «Участнику маневров войск (сил) „Восток-2018“», а также нагрудный знак от МВД «За отличие в службе ГИБДД».



Главное на утро 13 апреля

• Королёвский городской суд арестовал журналиста RusNews и автора телеграм-канала «Честное Королёвское» Романа Иванова по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК). Его отправили в СИЗО до 10 июня. Супруга мужчины проходит по делу свидетелем, с нее взяли подписку о неразглашении.



«В основе уголовных дел лежат три публикации об обнаруженных в Киевской области после отступления российских войск телах, публикация о докладе ООН, в котором описывалась гуманитарная ситуация в Украине, и новостная заметка с заявлением Сергея Шойгу о нехватке у России ракет», — пишет само издание.

«Я считаю, что мой отец невиновен. Он — самый лучший и порядочный. И он будет на свободе, и правда всегда будет за нами», — сказала дочь Романа. «Мы будем бороться», — добавила его сестра.

• Сайт «Росбалт"* объявил о ликвидации из-за проблем, связанных с внесением в реестр «иноагентов». Решение о закрытии принял учредитель портала АО «РС-Балт"*, передает «Лениздат.ру».

«Нас назначали иноагентом, мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно, но безрезультатно, — рассказала гендиректор издания Лариса Афонина. — Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование».

После присвоения статуса «иноагента» сайт лишился рекламных доходов и грантовых денег от правительства Петербурга.

Минюст включил «Росбалт» в реестр «иноагентов» в октябре 2021 года под предлогом получения 90 тыс. рублей от признанного «иноагентом» аналитического центра «Сова», который арендовал у агентства помещение для конференции.

• Путин лично одобрил арест корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников, инициатива исходила от высших должностных лиц российских спецслужб, которые подчиняются непосредственно президенту.

Арест журналиста, по мнению источников, свидетельствует о том, что в Кремле растет влияние сторонников жесткого курса, которые настаивают на углублении противостояния с США. Bloomberg допускает, что Гершковича могут попытаться обменять на бизнесмена Владислава Клюшина, который в США был признан виновным во взломах компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (статья 276 УК). Его задержали в Екатеринбурге, где он, как уверяют чекисты, собирал данные о «предприятии российского ВПК». При это в реальности он готовил текст о работе ЧВК «Вагнера». Московский суд отправил его в СИЗО «Лефортово».

• Генпрокуратуру РФ просят проверить народную артистку Аллу Пугачёву на предмет «финансирования Вооруженных сил Украины». Донос на нее написал глава так называемого «Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией» Виталий Бородин. Он уверяет, что его проект якобы «установил иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами» (но никаких доказательств в публикации госагентства ТАСС не приведено).

Алла Пугачёва публично выступает против «спецоперации».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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