Дело новосибирских полицейских о халатности, которая могла привести к убийству девушки, закрыли

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Дело новосибирских полицейских о халатности, которая могла привести к убийству девушки, закрыли
13 Апр 2023, 11:49

В Новосибирске закрыли уголовное дело полицейских, которые могли игнорировать заявления девушки об угрозах убийством со стороны ее бывшего парня. В итоге он ее и убил прямо на улице.

Уголовное дело в отношении полицейских, которых подозревали в халатности из-за убийства 17-летней девушки в Новосибирске, прекращено. Об этом пишет «КП».

«По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 год должностные лица отдела полиции №10 „Советский“ управления МВД России по Новосибирску в нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции и своих должностных инструкций, не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы, в которых та указывала на систематические угрозы, исходившие в адрес ее дочери от молодого человека, — говорили в СК РФ по региону в июле 2022 года. — По заявлениям женщины сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились».

В итоге 26 июля 27-летний знакомый девушки Хунуд Хамроев, как считает следствие, напал на нее с ножом прямо на улице в Нижней Ельцовке и нанес 15 ударов. Она погибла на месте.

Но теперь шесть полицейских лишь привлекли к дисциплинарной ответственности.

Обвиняемый в убийстве Хамроев находится в СИЗО. Его дело рассмотрит Советский районный суд.

Все подробности дела читайте здесь.


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