Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 405

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

09:50 Малоизвестная компания «Мосэлектрощит» выкупила крупнейшего в России производителя паровых турбин — Уральский турбинный завод в Екатеринбурге. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, стоимость сделки — около 10 млрд рублей.

Уральский трубный завод (УТЗ) принадлежал холдингу «Ротек» группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Вся выручка «Мосэлектрощита» в 2021 году составила лишь 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль — около 112 млн. Фирмой, по данным сервиса «Контур.Фокус», с декабря 2022 года владеет Александр Плакида, который, в частности, возглавлял АО «Региональное агентство социологических и маркетинговых исследований» (аналитическое агентство DataPoint). А прежде «Мосэлектрощитом» владели топ-менеджер «Мосэлектро» Денис Суровцев и ООО «МТВ», которое принадлежит Артуру Маттиасу Варнигу, Хенделю Томасу, Василию Цуприку и кипрском офшору «Коллинстон Инвестментс».

Отметим, что у Маттиаса Варнига российский ИНН. Он — полный тезка гражданина ФРГ, экс-сотрудника Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») и управляющего директора компании Nord Stream AG, созданного для управления газопроводом «Северный поток». Второе имя «Артур» в российском ЕГРЮЛ, которого нет у «немецкого» Варнига, тоже объяснимо — псевдоним Варнига в немецком «Штази» был «Артур».

Главное на утро 14 апреля

• Генпрокуратура РФ начала проверку видео, на котором люди в военной форме отрезают голову живому военнослужащему, предположительно, из украинской армии.

«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть», — говорится в сообщении ведомства.

Пропагандист Антон Красовский уже решил оправдать это видео: «Страшно ли мне смотреть эти кадры? Страшно. Осуждаю ли я наших с вами парней? Нет и никогда не буду».

• Жителю Петербурга Дмитрию Касинцеву, в квартире которого была задержана Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве Z-блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), предъявлено обвинение в «несообщении о преступлении» (ст. 205.6 УК). Максимальный срок по этой статье — год лишения свободы, но суд все равно отправил Касинцева под домашний арест.

Касинцева задержали вместе с Треповой 3 апреля — на следующий день после взрыва в кафе, где был убит Татарский. На допросе молодой человек заявил, что никаким образом не причастен к убийству и не знал о планах девушки.

• Донос на блогеров Хаояна Сюя и Гелу Гогишвили, на которых казанские полицейские составили протоколы об «ЛГБТ-пропаганде», написал 43-летний сторож храма из алтайского Рубцовска Владимир Кушнерик. Об этом со ссылкой на текст протокола сообщил «Холод» (ранее утверждалось, что донос написал новосибирец).

В протоколе на Хаояна полиции сказано, что 28 февраля 2023 года Кушнерик обратился в МВД, которое позже установило, что молодой человек разместил в своем ютуб-канале «19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений с гражданином Гогишвили, а именно будучи представителями мужского пола, они целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга за различные части тела, в том числе в районе половых органов».

Гражданин Китай Сюй и гражданин Грузии Гогишвили были вместе. Они рассказывали о своей жизни в социальных сетях. Полиция задержала их 5 апреля. Гогишвили отпустили, а Сюя суд арестовал на семь суток и постановил выдворить из РФ. «После суда на Хаояна надели наручники, а выводили его в сопровождении полиции, как будто он, не знаю, преступник века и совершил геноцид. В суде Хаоян расплакался, когда увидел меня, обнимал. Когда полицейские это увидели, они подошли и сказали: „Хватит пропагандировать ЛГБТ“», — рассказал Гогишвили.

По его словам, соседи по камере относятся к Хаояну хорошо, а вот полицейские отпускают расистские и гомофобные шутки в отношении гражданина Китая.

• Министерство цифрового развития России предложило разрешить использовать мобильное приложение «Госуслуги» вместо паспорта гражданина в некоторых ситуациях. Это следует из опубликованного проекта указа президента.

Приложение можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других документов, например, при покупках в магазине, путешествиях или получении услуг в МФЦ: «При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.