Столкновение ветвей власти: побег из-под ареста сына красноярского губернатора привел к проверкам судей в Италии

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Итальянские СМИ рассказали о предполагаемом маршруте побега сына красноярского губернатора Александра Усса Артёма, находившегося под домашним арестом в пригороде Милана по делу, возбужденному в США. Также установлена часть людей, которые могли ему помочь. В Италии намерены проверить судей, смягчивших меру пресечения сыну влиятельного российского чиновника, что позволило ему уехать и избежать экстрадиции в США.

В Италии министр юстиции Карло Нордио инициировал проверку судей после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, задержанного по запросу США по делу об отмывании денег и обходе санкций. В частности, будет проверяться решение о замене содержания под стражей на домашний арест, сообщают местные СМИ.



«Это вина не правительства, а другого государственного органа» — такова позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони, пишет Today.

Как отмечает газета Corriere della Sera, назревает столкновение между правительством и судебной властью, в частности Миланским апелляционным судом, который, с одной стороны, разрешил экстрадицию Артема Усса в США, а с другой — ослабил ограничения в отношении него.

Итальянские правоохранители также обнародовали предполагаемый маршрут побега Усса. Согласно данным прокуратуры, Усс покинул дом под Миланом 22 марта и уехал в Словению (через Триест), сменив несколько автомобилей и воспользовавшись фальшивыми документами. Оттуда он прибыл в Сербию, откуда уже мог улететь в Россию.

Кроме того, следствие установило, что сыну влиятельного чиновника помогли шесть-семь человек, часть из которых установлены, других еще предстоит идентифицировать. Организовать побег могли спецслужбы — в этом направлении также ведется расследование.

Артёма Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В России его также обвили в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), суд заочно арестовал бизнесмена. 21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США.

Помимо Усса, по американскому делу проходят еще несколько граждан России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков.

Ранее один из подельников Усса стал фигурантом уголовного дела о хищениях из бюджета РФ на сотни миллионов, также его проверяли на причастность к обналу. Его фирма попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности.

Почитать подробнее об этом можно в тексте «Похищенная „Россия“ и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края».

Когда Артём Усс вернулся в Россию, ему изменили меру пресечения по уголовному делу на Родине — на подписку о невыезде. Его отец выпустил видео, где поблагодарил всех причастных к побегу. Отдельные слова благодарности Александр Усс адресовал президенту России.