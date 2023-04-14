Третье уголовное дело возбуждено против главы новосибирского метростроя
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении директора новосибирского муниципального предприятия «Метро МИР» Александра Мысика. Ранее его освободили из СИЗО, несмотря два крупных дела, связанных со строительство инфраструктуры для нового ледового дворца спорта.
В отношении директора МУП «Метро МИР» (бывшее МУП «УЗСПТС») возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили региональное управление СК РФ и областная прокуратура.
Учреждение с 2016 года возглавляет Александр Мысик.
«По версии следствия, с сентября по ноябрь 2019 года директор муниципального унитарного предприятия, превышая должностные полномочия, незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с государственным предприятием на строительные работы одного из объектов в Новосибирске. В документы были включены недостоверные сведения об объемах выполненных работ и о стоимости материалов», — считает следствие.
По данным СК, ущерб муниципальному предприятию составил 170 млн рублей. Прокуратура сообщает об ущербе более 140 млн.
Ранее в отношении Мысика было возбуждено еще два уголовных дела. Одно по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. «По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — говорили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Александр Мысик не признал вину.
Второе дело завели позже — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Мысика подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ЛДС.
«Для этого он заключил договор с ФБУ „Администрация обского БВП“ на сумму 37,15 млн рублей и оплатил выполненные работы, — отмечали в ведомстве. — Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму 37,15 млн рублей МП „Метро МИР“, учредителем которого является Новосибирск».
Сначала Мысика отправили в СИЗО. Но в марте 2023 года его отпустили под домашний арест.
Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».
В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер
Р Ф ДмитрийЧернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта, о чем отчиталось