Третье уголовное дело возбуждено против главы новосибирского метростроя

© Тайга.инфо. Александр Мысик (слева)

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении директора новосибирского муниципального предприятия «Метро МИР» Александра Мысика. Ранее его освободили из СИЗО, несмотря два крупных дела, связанных со строительство инфраструктуры для нового ледового дворца спорта.

В отношении директора МУП «Метро МИР» (бывшее МУП «УЗСПТС») возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили региональное управление СК РФ и областная прокуратура.

Учреждение с 2016 года возглавляет Александр Мысик.

«По версии следствия, с сентября по ноябрь 2019 года директор муниципального унитарного предприятия, превышая должностные полномочия, незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с государственным предприятием на строительные работы одного из объектов в Новосибирске. В документы были включены недостоверные сведения об объемах выполненных работ и о стоимости материалов», — считает следствие.

По данным СК, ущерб муниципальному предприятию составил 170 млн рублей. Прокуратура сообщает об ущербе более 140 млн.

Ранее в отношении Мысика было возбуждено еще два уголовных дела. Одно по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. «По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — говорили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Александр Мысик не признал вину.

Второе дело завели позже — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Мысика подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ЛДС.

«Для этого он заключил договор с ФБУ „Администрация обского БВП“ на сумму 37,15 млн рублей и оплатил выполненные работы, — отмечали в ведомстве. — Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму 37,15 млн рублей МП „Метро МИР“, учредителем которого является Новосибирск».

Сначала Мысика отправили в СИЗО. Но в марте 2023 года его отпустили под домашний арест.