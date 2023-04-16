Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 407

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:10 В Брянске упал беспилотник со взрывчаткой, утверждает Baza без ссылки на источник. Обломки нашел местный житель примерно в 5 км от дома улице Абашева,100.

На месте лежала и бомба, предположительно, из пластичного взрывчатого вещества, пишет телеграм-канал.

16:45 Директор государственного драматического театра Улан-Удэ уволилась, сообщили СМИ. Ранее на его сцене актер порезал себя по руке из-за давления нового художественного руководителя.

Все подробности читайте здесь.

16:00 Новосибирец провел одиночный пикет в Москве. Фото читатели прислали Тайге.инфо.





13:10 39-летнему жителю Бурятии, которого подозревают в попытке поджога в военкомате в селе Мухоршибирь, продлили арест до 17 июня. Об этом сообщает «Байкал-Daily».

По данным Shot, возгорание произошло ночью. На крышу здания военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью.

10:33 Патриарх Русской православной церкви Кирилл обвинил науку в «язычестве». Он утверждает, что РФ «не согласная с таким направлением развития цивилизации».



«Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека — … прогрессу, науке, технике — я говорю не об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении, — цитирует Кирилла правительственная „Российская газета“. — <…> Каким должен быть ответ Русской православной церкви, да и ответ России? — задается вопросом патриарх. — Да тот, который мы уже даем: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации!»

Более того, деятель РПЦ уверяет, что «несогласие» обусловлено якобы историческим опытом РФ: «Мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией… и мы знаем, чем все закончилось».

10:11 Министра финансов РФ Антона Силуанова уволили с поста полпреда России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение принято «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношений», отмечается в документе.

Главное на утро 16 апреля

• Роскомнадзор составил первые протоколы о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП) на онлайн-кинотеатры. Речь идет о сервисах Movix и Peers.TV.

Movix принадлежит телекоммуникационному холдингу «ЭР-Телеком». Peers.TV владеет новосибирская «Инетра» основателя «Новотелекома» Романа Шегурова и Олега Игнатенко. Теперь компаниям грозит грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей либо приостановка деятельности на 90 суток.

Еще 15 подобных нарушений Роскомнадзор нашел у десятка других аудиовизуальных сервисов, утверждает регуляртор.

• Солист группы «Наив» Александр Иванов во время концерта в Москве вышел на сцену в футболке «Маша Москалева» и рассказал слушателем про преследование семьи школьницы, передает Медиазона*.

«Друзья, пользуясь случаем. Не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело — не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то. Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак, — сказал Иванов. — Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница ее — ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО».

Зал в ответ на слова музыканта начал аплодировать и скандировать известный антивоенный лозунг.

Напомним, силовики пришли к Алексею Москалеву, который в одиночку воспитывает дочь Машу, после того, как в шестом классе она нарисовала на уроке ИЗО антивоенный. Учителя вызвали полицейских, в школу приезжали сотрудники ФСБ: сначала на отца завели административное дело из-за комментария про военных в «Одноклассниках» (ст. 20.3.3 КоАП), а в конце 2022 года возбудили уголовное дело. В марте Москалева отправили под домашний арест, а дочь забрали в приют. Суд 28 марта огласил приговор за день, приговорив мужчину к двум годам колонии.



Но Алексей успел выехать из региона. Его задержала полиция Беларуси. Девочка писала из приюта, что ее отец — герой, и она очень любит его. В итоге мать школьницы, которая сначала отказывалась забирать ребенка, взяла ее из приюта.

• Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело пятерых жителей Мелитополя, обвиняемых в организации «террористического подполья» на занятой Кремлём части Запорожской области.

По версии ФСБ, контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также уволенный из украинской армии в отставку Юрий Петров якобы готовили атаку на гуманитарный конвой и российских военных, которые его охраняли сообщили «Ъ» в суде. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе и приготовлении к акту международного терроризма (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК). Их задержали еще в апреле 2022 года.

Сначала мужчины признавали вину частично, но затем отказались от показаний.

• В Челябинске создадут карту заведений, чьи владельцы поддержали «спецоперацию». По словам автора проекта «Челябинский урбанист» Льва Владова, это поможет жителям не спонсировать фанатов боевых действий.

«Я знаю, какими ресторанами и т. п. владеют разные депутаты, которые активно поддерживают <…> [спецоперацию]. Сделаем список со связями, переложим на карту, сделаем общедоступной, — предложил „Челябинский урбанист“. — Многие из нас, особенно находящиеся внутри России, мало чем могут помочь антивоенному сопротивлению. Но как будто самое простое (и ненаказуемое) — это не спонсировать фанатов <…> [спецоперации]. Пусть они лично почувствуют „перемены“, за которые так рьяно агитируют. Я размещу карту на своих ресурсах без какого-либо цифрового следа подписчиков, которые присылают инфу».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.