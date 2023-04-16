Депутат горсовета Новосибирска задержан

© Тайга.инфо. Алексей Джулай
Депутат горсовета Новосибирска задержан
16 Апр 2023, 09:20

Депутат горсовета Новосибирска от «Единой России» Алексей Джулай задержан. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела, связанного со строительством домов в Плющихинском жилмассиве.

Основатель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай задержан в Новосибирске, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией.

НГС утверждает, что депутат находится на допросе.

Ранее прокуратура области объявила о возбуждении уголовного дела из-за строительства домов «Дискуса» на Плющихинском жилмассиве по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

«Как установило следствие, строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе осуществляла коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Организации с 2016 года по настоящее время привлекают для строительства денежные средства граждан, но срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию», — утверждали в Следственном комитете.

Депутат горсовета Алексей Джулай через СМИ выступил с заявлением о не сданных в эксплуатацию домах на Плющихинском жилмассиве. По его словам, для ввода домов которых в эксплуатацию не хватает бумаги от прокуратуры. Он также напомнил о позиции мэрии и муниципального «Горводоканала», а также о тысячах уже заселившихся жителей.

Полный текст письма Джулая читайте здесь


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