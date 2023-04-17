Бывшего директора школы назначили главой Сузунского района вместо арестованной чиновницы

© suzun.nso.ru. Вячеслав Горшков (у шкафа)
Бывшего директора школы назначили главой Сузунского района вместо арестованной чиновницы
17 Апр 2023, 06:14

В Сузунском районе Новосибирской области назначили нового главу. Прежняя находится в СИЗО по подозрению в халатности, мошенничестве и превышении полномочий.

Сузунский райсовет назначил первого замглавы района Вячеслава Горшкова руководителем администрации. Конкурсная комиссия допустила до голосования на сессии кандидатуры Горшкова и замглавы Мошковского района Александра Бараника.

Депутаты единогласно поддержали Горшкова, сообщили в администрации.

Вячеслав Горшков родился в 1984 году в селе Ярки Доволенского района. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Работал учителем истории в Татарске, затем был директором местной школы и муниципального лицея.

В 2015 году Горшков избрался в Татарский райсовет от «Справедливой России» Новосибирской области, обыграв единоросса и коммуниста. Но уже в 2020-м он баллотировался в райсовет по списку «Единой России». В ноябре 2020-го его назначили первым заместителем главы администрации Татарского района.

В феврале 2023 года Горшков стал первым замглавы Сузунского района.

Напомним, что прежняя глава Сузунского района Лилия Некрасова с конца 2022 года находится в СИЗО по подозрению в халатности (ст. 293 УК) из-за строительства канализационных очистных сооружений с нарушениями требований. Кроме того, против нее возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) из-за подозрений в фиктивном устройстве на работу своего мужа в муниципальные предприятия.

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