Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска ввести в эксплуатацию более 50 домов ГК «Дискус»

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Прокуратура потребовала от мэра Новосибирска Анатолия Локтя ввести в эксплуатацию более 50 домов в микрорайонах группы компаний «Дискус». Это произошло на фоне уголовного преследования депутата горсовета и главы компании Алексея Джулая, который ранее сам обращал внимание силовиков на то, что для актов ввода не хватало бумаг от чиновников.

«Установлено, что на протяжении длительного времени в микрорайоне „Просторный“ не введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома. В микрорайоне „Плющихинский“ таких домов 20, — заявили в прокуратуре Новосибирской области 17 апреля. — Участниками строительства указанных объектов являются свыше 7 тыс. граждан. Препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям, ввиду невозможности внесения ПЖСК [потребительским жилищно-строительным кооперативом] платы за технологическое присоединение».

По версии ведомства, одной из причин нарушений стало «неисполнение сотрудниками мэрии требований действующего законодательства». Прокуратура внесла представление мэру Анатолию Локтю, потребовав «принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, способствовавших им причин и условий».

Ранее прокуратура области объявила о возбуждении уголовного дела из-за строительства домов ГК «Дискус» на Плющихинском жилмассиве по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). 16 апреля был задержан глава «Дискуса», депутат горсовета от «ЕР» Алексей Джулай.

До этого Джулай через СМИ выступил с заявлением о не сданных в эксплуатацию домах на Плющихинском жилмассиве. По его словам, для ввода домов которых в эксплуатацию не хватало бумаг от чиновников и прокуратуры. Он также напомнил о позиции мэрии и муниципального «Горводоканала», а также о тысячах уже заселившихся жителей.

«Я считаю, что МУП „Горводоканал“, требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах я готов предоставить прокуратуре, следственному комитету, средствам массовой информации. Я считаю, что в ближайшие два месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает 15 тыс. человек», — говорил Джулай.

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