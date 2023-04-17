Суд отпустил депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая под запрет определенных действий

© Управление судебного департамента в Новосибирской области. Алексей Джулай
Суд отпустил депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая под запрет определенных действий
17 Апр 2023, 14:13

Новосибирский суд избрал меру пресечения депутату горсовета от «Единой России», главе ГК «Дискус» Алексею Джулаю. Уголовное дело связано со строительством Плющихинского жилмассива.

Центральный районный суд Новосибирска не стал отправлять Джулая в СИЗО, несмотря на соответствующее ходатайство следствия. Депутата отпустили под запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Новосибирской области.

О мере пресечения в виде запрета определенных действий просила прокуратура. Суд запретил девелоперу общаться с фигурантами дела.

Джулая подозревают по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Дело связано со строительством многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве, который возводит ГК «Дискус». По версии следствия, «коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива» с 2016 года привлекают средства граждан для строительства объектов, но «срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию».

До своего задержания Джулай через СМИ выступил с заявлением о не сданных в эксплуатацию домах на Плющихинском жилмассиве. По его словам, для ввода в эксплуатацию 55 домов в жилмассивах Плющихинский и Просторный не хватает лишь бумаг от чиновников и прокуратуры. В самих домах уже живут тысячи людей. Он также напомнил о позиции мэрии и муниципального «Горводоканала».

«Я считаю, что МУП „Горводоканал“, требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах я готов предоставить прокуратуре, следственному комитету, средствам массовой информации. Я считаю, что в ближайшие два месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает 15 тыс. человек», — говорил Джулай.

Читайте позицию Алексея Джулая тут


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