Суд отпустил депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая под запрет определенных действий

© Управление судебного департамента в Новосибирской области. Алексей Джулай

Новосибирский суд избрал меру пресечения депутату горсовета от «Единой России», главе ГК «Дискус» Алексею Джулаю. Уголовное дело связано со строительством Плющихинского жилмассива.

Центральный районный суд Новосибирска не стал отправлять Джулая в СИЗО, несмотря на соответствующее ходатайство следствия. Депутата отпустили под запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Новосибирской области.

О мере пресечения в виде запрета определенных действий просила прокуратура. Суд запретил девелоперу общаться с фигурантами дела.

Джулая подозревают по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Дело связано со строительством многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве, который возводит ГК «Дискус». По версии следствия, «коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива» с 2016 года привлекают средства граждан для строительства объектов, но «срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию».

До своего задержания Джулай через СМИ выступил с заявлением о не сданных в эксплуатацию домах на Плющихинском жилмассиве. По его словам, для ввода в эксплуатацию 55 домов в жилмассивах Плющихинский и Просторный не хватает лишь бумаг от чиновников и прокуратуры. В самих домах уже живут тысячи людей. Он также напомнил о позиции мэрии и муниципального «Горводоканала».

«Я считаю, что МУП „Горводоканал“, требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах я готов предоставить прокуратуре, следственному комитету, средствам массовой информации. Я считаю, что в ближайшие два месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает 15 тыс. человек», — говорил Джулай.

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