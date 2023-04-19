Седьмой иркутский офицер отделался штрафом за воровство топлива для самолетов Минобороны

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Еще один офицер признан виновным организации хищения авиационного топлива в Иркутской области. Ранее по таким же делам были осуждены шесть человек. Все отделались штрафами.

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело капитана Ильи Алешкова. Его обвиняли в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий вносил в чековые требования сведения о заправке воздушного судна авиационным керосином в большем количестве, чем было заправлено фактически. Документы капитан за денежное вознаграждение передавал начальнику топливного склада. Всего за данные действия Алешков получил 293 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири 19 апреля.

Суд приговорил Алешкова к штрафу в размере 50 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу.

Ранее, как писала Тайга.инфо, Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел не менее шести уголовных дел, связанных с хищением авиационного топлива. Например, в конце 2022 года инструктор авиационно-инженерной службы Сергей Бровко, который служил на офицерских должностях, был признан виновным в подлоге за то, что в декабре 2021 года заправил в самолеты Ил-78 керосина на 41 тыс. кг меньше, чем должен был. При этом воздушные суда отправлялись в плановые полеты.

Ил-78 — это самолет-заправщик. Он предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе.

Ложные данные Бровко вносил в чековые требования, которые отдавал начальнику топливного склада по фамилии Фасхиев. От него он получил не менее 275 тыс. рублей. На основании чеков, которые позже передавали в «Управление финансового обеспечения Минобороны Р Ф по Иркутской области», топливо списывалось.

Такая же схема фигуровала и в других уголовных делах. Все они расследовались по ч. 1 ст. 292 УК. И все шесть обвиняемых получили штрафы. Капитан Илья Алешков стал седьмым.

Отметим, что сам начальник топливного склада Фасхиев, по крайней мере, в двух делах, приговоры по которым опубликованы, проходил только как свидетель, утверждая, что инициаторами подлогов были именно офицеры-инструкторы. Более того, в картотеке Иркутского гарнизонного суда пока нет уголовных дел в отношении военнослужащего с фамилией Фасхиев.

В данный момент Иркутский гарнизонный военный суд рассматривает еще два дела по статье о служебном подлоге. Подробности пока не раскрываются.

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