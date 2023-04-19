Участники совещания с замгенпрокурора заявили об отставании системы ФАПов в Новосибирской области

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Участники совещания с замгенпрокурора заявили об отставании системы ФАПов в Новосибирской области
19 Апр 2023, 12:29

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов отстает в Новосибирской области. В регионе наблюдается серьезный дефицит врачей.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел совещание о модернизации лечебных учреждений в Новосибирской области. В нем участвовал губернатор Андрей Травников («Единая Россия»).

«Участники мероприятия обратили внимание на отсутствие комфортных и благоприятных условий в госучреждениях здравоохранения, что сказывается на выборе молодых специалистов и дефиците кадров в медучреждениях сельской местности, где укомплектованность врачами составляет 69%, средним медперсоналом — 82%. В этой связи Дмитрий Демешин поручил прокурору области информировать органы власти о соблюдении социальных гарантий для врачей», — говорится в сообщении сибирского управления Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, одной из тем обсуждения было «отставание в развитии системы оказания первичной медико-санитарной помощи при строительстве ФАПов и создании единого цифрового контура в здравоохранении», добавили в ведомстве.

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