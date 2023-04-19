Участники совещания с замгенпрокурора заявили об отставании системы ФАПов в Новосибирской области
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов отстает в Новосибирской области. В регионе наблюдается серьезный дефицит врачей.
Заместитель
«Участники мероприятия обратили внимание на отсутствие комфортных и благоприятных условий в госучреждениях здравоохранения, что сказывается на выборе молодых специалистов и дефиците кадров в медучреждениях сельской местности, где укомплектованность врачами составляет 69%, средним медперсоналом — 82%. В этой связи Дмитрий Демешин поручил прокурору области информировать органы власти о соблюдении социальных гарантий для врачей», — говорится в сообщении сибирского управления
Кроме того, одной из тем обсуждения было «отставание в развитии системы оказания первичной медико-санитарной помощи при строительстве ФАПов и создании единого цифрового контура в здравоохранении», добавили в ведомстве.
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