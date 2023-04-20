Прокуратура проверила публикацию о подтоплении строящейся амбулатории под Новосибирском

Прокуратурой Новосибирского района осуществлена выездная проверка в связи с публикацией о подтоплении строящейся на нацпроекту амбулатории. Ранее о ситуации рассказала депутат Светлана Каверзина, ﻿а Тайга.инфо выпустила материал. В ведомстве сообщают, что «в настоящее время подтопления нет». О том, что воду откачали, местный житель рассказывал еще на опубликованном депутатом видео. А вот о том, что участок может затапливаться было известно еще на этапе его выбора, но это не помешало строить там медучреждение.

«По результатам выезда с участием администрации Новосибирского района, Мичуринского сельсовета, подрядчика установлено, что в настоящее время подтопления строящейся амбулатории нет. На объекте продолжаются строительные работы», — сообщили в областной прокуратуре.



О подтоплении амбулатории, которая возводится по нацпроекту с 2022 года и должна была быть построена в том же году, депутату Каверзиной сообщил местный житель — и она выехала на место.

О ситуации депутат рассказала в соцсети, приложив видео, где местный житель рассказывает, на сколько в подвале поднялась вода. При этом, по его словам, воду откачали: «Дней пять как выкачали».

Как выяснилось, еще на этапе выбора участка под медучреждение, местными жителями и депутатами обсуждалось, что территория подтопляется, поэтому эта площадки может потребовать дополнительных вложений. Об этом в беседе с Тайгой. инфо вспомнил житель района. Видео обсуждений также опубликовано в соцсетях. Тогда представитель районных властей заверил, что все возможные проблемы решаемы.

В марте поселковая администрация сообщила о порыве канализации в связи с большим объемом талых вод по адресу, где расположен жилой дом. Отмечалось, что приняты меры по предотвращению затопления домов, находящихся выше по улице. На оперативном совещании, где обсуждался вопрос, присутствовал и представитель подрядчика по строительству амбулатории.