Котюков назначен врио красноярского губернатора

© rvc.ru. Михаил Котюков (слева)

Замминистра финансов РФ Михаил Котюков назначен врио губернатора Красноярского края. Его предшественник Александр Усс («Единая Россия») ушел в отставку за пять месяцев до выборов, на которых обещал баллотироваться.

Усс подал в отставку 20 апреля. Врио главы региона назначен Михаил Котюков, заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Усс долгое время был бессменным спикером заксобрания края, лидером блока «Наши». В 2002 году он боролся за пост губернатора, но проиграл Александру Хлопонину, возглавлявшему Таймырский автономный округ. В 2017-м Кремль назначил Усса врио губернатора вместо новосибирца Виктора Толоконсого, в 2018-м Усс избран главой региона от «Единой России».



В 2022 году Усс заявлял, что пойдет на второй срок. В его администрации также отрицали возможную отставку.

Михаил Котюков родился в 1976 году в Красноярске. Окончил Красноярский госуниверситет, с 1997-го работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края. В 2001 году перешел в ОАО «Красноярскагропромдорстрой», а в 2002-м — в мэрию Краснорярска.

В 2003 году вернулся в краевую администрацию, дослужился до первого заместителя главы департамента финансов. В 2007-м несколько месяц работал в Сибирском федеральном университет, а в июле того же года возглавил финансовый департамент края в статусе вице-губернатора при Александре Хлопонине.

В 2008 году стал министром финансов края в должности вице-премьера. В 2010 году перешел в федеральный Минфин, в 2012-м стал заместителем министра Антона Силуанова, а в 2013-м возглавил Федеральное агентство научных организаций, созданное для управления имуществом Российской академии наук во время ее реформы. Против реформы РАН, напомним, активнее всех протестовали сибирские ученые. Ее итоги негативно оценивали в Сибирском отделении РАН.

В 2018 году Котюков возглавил новое министерство науки и высшего образования и вошел в состав высшего совета «Единой России». Потерял кресло в 2020-м после отставки правительства РФ, он не ожидал, что останется без портфеля. В итоге его пристроили замминистра финансов РФ.