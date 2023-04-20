Источники сообщили о готовящейся отставке красноярского губернатора

© t.me/av_uss. Александр Усс (второй слева)

Красноярский губернатор Александр Усс («Единая Россия») в ближайшее время может объявить об отставке. Ранее он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за побег сына из-под ареста в Италии.

Источник Тайги. инфо, близкий к администрации президента, сообщил о предстоящей отставке красноярского губернатора Александра Усса («Единая Россия»).

Ранее о возможной отставке Усса рассказали со ссылкой на собственные источники «Борус» и «Взгляд инфо». По сведениям «Боруса», о решении может быть объявлено уже 20 апреля.

В правительстве Красноярского края «Проспекту Мира» сказали, что у них нет информации об отставке: «Такая информация периодически появляется в различных телеграм-каналах, но чаще всего она не соответствует действительности».

ТВК утверждает, что среди возможных претендентов на пост называют замминистра финансов РФ Михаила Котюкова (его уже сватали на этот пост в 2017 году) и вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина. Фамилия последнего прежде не звучала в публичном пространстве.

Яцкин — уроженец Красноярска, но имеет опосредованное отношение к городу. В 1990 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, затем Военный университет Минобороны. В 1996—1999 годах работал в административном департаменте аппарата правительства РФ, затем стал помощником премьера РФ Сергея Степашина. После отставки Степашина был помощником Путина, который возглавлял правительство.

Андрей Яцкин также руководил аппаратом замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Позже работал с ним же в правительстве РФ. В 2004—2020 годах был полпредом кабмина в Совфеде РФ . А в 2020-м неожиданно стал сенатором от ростовского губернатора Василия Голубева, сходу став первым вице-спикером верхней палаты парламента.

Александр Усс долгое время был бессменным спикером заксобрания края, лидером блока «Наши». В 2002 году он боролся за пост губернатора, но проиграл Александру Хлопонину, возглавлявшему Таймырский автономный округ. В 2017-м Кремль назначил Усса врио губернатора вместо новосибирца Виктора Толоконсого, в 2018-м Усс избран главой региона от «Единой России».

В 2022 году Усс заявлял, что пойдет на второй срок. В его администрации также отрицали возможную отставку.

UPD (20:50) Усс объявил об отставке в своем телеграм-канале.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — уверяет единоросс.

Выборы пройдут в сентябре 2023 года.

Задержание Артёма Усса

Сын Усса Артём был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В России его также обвили в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), суд заочно арестовал бизнесмена.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США.

Помимо Усса, по делу проходят еще несколько граждан России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков.

Ранее один из подельников Усса стал фигурантом уголовного дела о хищениях из бюджета РФ на сотни миллионов, также его проверяли на причастность к обналу. Его фирма попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности. Почитать подробнее об этом можно здесь.

Уссу-младшему удалось сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Когда он вернулся в Россию, ему изменили меру пресечения по его уголовному делу на родине — на подписку о невыезде.

После этого, в начале апреля, Александр Усс публично поблагодарил Путина за побег сына из-под ареста.