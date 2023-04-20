Источники сообщили о готовящейся отставке красноярского губернатора
Красноярский губернатор Александр Усс («Единая Россия») в ближайшее время может объявить об отставке. Ранее он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за побег сына из-под ареста в Италии.
Источник Тайги. инфо, близкий к администрации президента, сообщил о предстоящей отставке красноярского губернатора Александра Усса («Единая Россия»).
Ранее о возможной отставке Усса рассказали со ссылкой на собственные источники «Борус» и «Взгляд инфо». По сведениям «Боруса», о решении может быть объявлено уже 20 апреля.
В правительстве Красноярского края «Проспекту Мира» сказали, что у них нет информации об отставке: «Такая информация периодически появляется в различных телеграм-каналах, но чаще всего она не соответствует действительности».
ТВК утверждает, что среди возможных претендентов на пост называют замминистра
Яцкин — уроженец Красноярска, но имеет опосредованное отношение к городу. В 1990 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, затем Военный университет Минобороны. В 1996—1999 годах работал в административном департаменте аппарата правительства РФ, затем стал помощником
Андрей Яцкин также руководил аппаратом замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Позже работал с ним же в правительстве РФ. В 2004—2020 годах был полпредом кабмина
Александр Усс долгое время был бессменным спикером заксобрания края, лидером блока «Наши». В 2002 году он боролся за пост губернатора, но проиграл Александру Хлопонину, возглавлявшему Таймырский автономный округ. В 2017-м Кремль назначил Усса врио губернатора вместо новосибирца Виктора Толоконсого, в 2018-м Усс избран главой региона от «Единой России».
В 2022 году Усс заявлял, что пойдет на второй срок. В его администрации также отрицали возможную отставку.
UPD (20:50) Усс объявил об отставке в своем телеграм-канале.
«На днях у меня состоялась встреча с президентом. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — уверяет единоросс.
Выборы пройдут в сентябре 2023 года.
Задержание Артёма Усса
Сын Усса Артём был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В России его также обвили в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), суд заочно арестовал бизнесмена.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США.
Помимо Усса, по делу проходят еще несколько граждан России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков.
Ранее один из подельников Усса стал фигурантом уголовного дела о хищениях из бюджета РФ на сотни миллионов, также его проверяли на причастность к обналу. Его фирма попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности. Почитать подробнее об этом можно здесь.
Уссу-младшему удалось сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Когда он вернулся в Россию, ему изменили меру пресечения по его уголовному делу на родине — на подписку о невыезде.
После этого, в начале апреля, Александр Усс публично поблагодарил Путина за побег сына из-под ареста.