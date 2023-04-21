Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 412

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09:45 Самым обедневшим российским миллиардером за год стал создатель Telegram Павел Дуров. За год, по оценкам журнала Forbes, он потерял $ 3,6 млрд.

Состояние Дурова в 2023 году оценивается в $ 11,5 млрд.

В общей сложности за год на фоне «спецоперации» состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes. Всего они потеряли $ 8,5 млрд.

В тройке самых обедневших также оказался основатель компании RTP Global Александр Богуславский, а также сооснователи разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы.

Главное на утро 21 апреля

• Авиационный боеприпас упал с российского самолета Су-34 на Белгород. В Минобороны РФ это назвали «нештатным сходом», передает РИА Новости. В ведомстве признали повреждение жилых домов, но уверяют, что жертв нет.

В том же время губернатор Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших женщинах. Разрушения обнаружены в четырех квартирах дома по улице Шаландина.

На перекрестке одной из центральных улиц, по словам Гладкова, образовалась огромная воронка радиусом 20 метров: «Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи».

• Омских активистов Антона Жучкова и Владимира Сергеева приговорили к 10 и 8 годам лишения свободы. Их признали виновными в «подготовке к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30, пункт «а» ч. 2 ст. 205 УК) из-за того, что они планировали поджечь автозак во время антивоенной акции в Москве 6 марта 2022 года. Сергеев говорил, что они собирались бросить коктейль Молотова в пустой автозак, чтобы никому не навредить.

Сначала дело возбуждено по статье о хулиганстве, но потом обвинение ужесточили. По приговору суда, первые три года Жучков должен провести в тюрьме, Сергеев — два. Остальной срок — в колониях строгого режима.

• В Малом драматическом театре (МДТ) Санкт-Петербурга перенесли спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли.

«Спектакли „Гамлет“, назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. <…> Очень надеемся, что спектакли состоятся», — заявили в театре

Ранее провластный активист Виталий Бородин, называющий себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», написал донос на Козловского в Генпрокуратуру из-за антивоенного поста, который актер опубликовал еще в в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман*, где артист якобы «призывал граждан выходить на митинги». Госагентство ТАСС писало, что Генпрокуратура начала проверку. Козловский, в свою очередь, подал иск о защите чести и достоинства к Бородину и ТАСС.

• Немецкая корпорация Henkel подписала соглашение о продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов. В него вошли Kismet Capital Ивана Таврина, «Эльбрус Капитал» Дмитрия Крюкова, и Augment Investments Виктора Харитонина. Сумма сделки — 54 млрд рублей.

У Henkel в России 11 заводов, которые производят клей «Момент», чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемолюкс», «Дени», Vernel и другие.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.