Новосибирский губернатор попытается переизбраться на второй срок
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о планах пойти на второй срок. При этом сначала должны состояться праймериз «Единой России».
«Да, участвую», — сказал Травников журналистам о намерении переизбираться на второй срок (цитата по ТАСС).
Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак уже заявил, что партия поддерживает участие Травникова в предстоящих выборах: «Мне бы хотелось, чтобы в период избирательной кампании этот штаб был как раз местом сбора наказов на следующий цикл руководства Новосибирской областью Андреем Травниковым».
При этом стороны никак не упомянули процедур праймериз «Единой России», только после которой партия должна официально выдвинуть кандидата.
Выборы губернатора Новосибирской области запланированы на сентябрь 2023 года.
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