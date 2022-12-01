Кто может возглавить Новосибирскую область? Андрей Травников

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Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Теперь расскажем о действующем главе региона и о том, почему ему не стоит пытаться переизбираться.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области и других известных политиков. Тайга.инфо уже рассказала о восьми возможных претендентах: Дмитрии Савельеве («Единая Россия»), Александре Аксёненко («СРПЗП»), Викторе Игнатове («ЕР»), а также Василии Юрченко, Владимире Знаткове, Анатолии Локте, Андрее Шимкиве и Анне Терешковой.

Девятым и последним в нашем списке оказался глава региона Андрей Травников.

Андрей Травников родился в 1971 году. Окончил Череповецкий металлургический техникум и Череповецкий государственный университет, получив техническое образование. Работал в структурах «Северстали», а в 2010 году сразу попал в кресло первого вице-мэра Череповца. Затем был вице-губернатором, заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе и назначенным мэром Вологды.

До 2017 года Травников ни разу не был в Новосибирске. Практически весь его предыдущий карьерный рост объяснялся тем, что он входил в команду губернатора Вологодской области (а до того — мэра Череповца) Олега Кувшинникова. В своем время они вместе работали в сортопрокатном цехе на Череповецком металлургическом предприятии.

Численность населения Новосибирской области 2,8 миллиона. Новосибирска — 1,6 миллиона. Население Вологды — 300 тысяч человек. Травников до своего назначения в Новосибирскую область ни разу не избирался на прямых выборах.

И вот в 2017 году после массовых акций протеста в Новосибирске в отставку отправлен губернатор губернатор Владимир Городецкий. Кремль назначил Травникова врио главы региона. Тогда было понятно, что на прямых конкурентных выборах с ним вполне по силу побороться мэру Анатолию Локтю, который к тому времени в меньшей степени чем сейчас дискредитировал себя в глазах избирателей.



Но, вероятно, администрация президента оценивала неизбираемость Травникова в конкурентной борьбе и после возможного договорняка с федеральным руководством КПРФ вынудила Локтя отказаться от кампании. Все это привело к заключению «пакта» о взаимной поддержке между единороссом и коммунистом. КПРФ не выставила кандидата в обмен на то, что областные власти не помешали Локтю переизбраться мэром в 2019-м. Травников одержал спокойную победу на выборах у спарринг-партнеров из ЛДПР и «СР».

В результате Новосибирск оказался заложником «пакта о ненападении»: мэр, на которого можно публично свесить все проблемы, сохраняет свои позиции, а губернатор самоустраняется от нужд горожан. Показательным примером является неспособность Новосибирской области сделать проектно-сметную документацию для продолжения строительства новосибирского метрополитена. Губернатор ссылался на то, что ее не подготовила мэрия, а Локоть — на отсутствие источников финансирования строительства метро, необходимых для прохождения госэкспертизы. Между тем Красноярский край сумел получить федеральные деньги на строительство метрополитена — не в последнюю очередь из-за активной позиции руководства региона, которое, кстати, находится в существенно менее травоядных условиях внутриэлитной борьбы, нежели Травников.

Вместо того, чтобы выстроить свою систему управления регионом, Травников «встроился» в существовавшую до него. Ключевые посты в правительстве Травникова сохраняют былые соратники Городецкого. А сам престарелый политик заседает в Совете Федерации именно как делегат Травникова.

Показателен уход Травникова от проблем — в кремлёвском стиле — можно назначить ответственного за вопрос, а потом смотреть, как тот его провалит. Так, например, было с министром строительства Иваном Шмидтом, на которого возложили персональную ответственность за мегапроекты по строительству нового ледового дворца спорта и кампуса Новосибирского государственного университета. В итоге срыв сроков возведения ЛДС признали даже в правительстве РФ, а Шмидт просто подал в отставку.

Уровень новых подбираемых чиновников в областном правительстве невысок, на что периодически обращают внимание депутаты заксобрания области.

Фактически управление наиболее масштабными проектами идет через первого зампреда правительства региона Владимира Знаткова, который сконцентрировал в своих руках рычаги управления экономикой региона. О его губернаторских амбициях Тайга.инфо уже рассказывала.

Скандальные концессии

Помимо ЛДС собеседники редакции называют несколько ключевых проектов, заслугу в которых пиарщики приписывают Травникову, но проблемы которых якобы уже обсуждаются на федеральном уровне. Главная — это взаимоотношения губернатора и петербургской группы «ВИС».

1. В 2016 году областное правительство под руководством еще Владимира Городецкого без обсуждения, негласно заключило концессию с фирмой «Экология Новосибирск» (сейчас подконтрольна группе «ВИС»). Компания должна была построить два новых мусорных полигона и два мусоро-сортировочных комплекса. Взамен областные власти гарантировали высокий объем поступающего мусора и тарифы за его сортировку. Финансовая схемы вызвала многочисленную критику. Стоимость всей «концессии» составила 6,5 млрд рублей, но она была заключена на условиях, по которым областные власти гарантировали недополученную прибыль за счет бюджета.

При Андрее Травникове проект, из-за которого протестовали жители, формально заморозили, но соглашение было разорвано только в мае 2022 года. Не было построено ни одного обещанного объекта. Все это наложилось на мусорный коллапс весной, «Экология-Новосибирск» начала самобанкротство, но сохранило статус регионального оператора, который собирает деньги с населения. Областной парламент констатировал провал мусорной реформы в регионе.

Это не помешало региональным властям поднять тарифы на вывоз мусора на 50%.

2. При Травникове было подписано концессионное соглашение на строительство четвертого моста через Обь с группой компаний «ВИС». Оно гарантирует недополученную прибыль концессионера за счет регионального бюджета в случае незагруженности объекта.

Общая стоимость моста оценивалась около 40 млрд рублей (26,2 млрд из федерального бюджета, 8,3 млрд — привлеченные средства концессионера, областной бюджет компенсировал подготовку площадки). Минимальный гарантированный доход концессионера — 47 млрд. Оценка планируемого трафика по мосту может быть завышена, обращали внимание в заксобрании, а строительство сопровождается скандалами (использование труб коллектора не предусмотренных проектом, деформация одной из них, долги перед подрядчиками). Сейчас облправительство пытается судиться с генподрядчиком из-за использования не тех материалов, которые были в проекте, но потребовало закрыть арбитражный процесс от публики. А ведь разбирательство касается средств налогоплательщиков.

3. Третье скандальное соглашение со структурами «ВИС» касается строительства семи поликлиник. Общая изначальная стоимость по контракту с «Седьмой концессионной компанией» (СКК) в 2019 года предполагала, что инвестор вложит 1,44 млрд рублей своих денег, еще 5,64 млрд возьмет в кредит, а также получит 1,6 млрд рублей в качестве капитального гранта из областного бюджета. Когда же хоть одна поликлиника получит разрешение на ввод в эксплуатацию, начнутся выплаты из областного бюджета в пользу «СКК» на общую сумму в 10,6 млрд рублей с разбивкой по годам — так называемый «инвестиционный платеж».

Но сроки были затянуты. Сметная стоимость поликлиник выросла до 19,5 млрд, а «инвестиционный платеж» из бюджета — до 27 млрд. Более того, после постановлений Травникова капитальный грант из бюджета увеличен уже до 4,4 млрд рублей. И этого вполне достаточно, чтобы «инвестор» не вкладывал собственные средства, следует из заключения Контрольно-счетной палаты региона.

То есть «ВИС» сейчас может строить объекты только за счет бюджета без собственных вложений, а когда начнет получать «инвестиционные выплаты» из бюджета за уже построенные объекты, она сможет просто направить эти деньги на новые. Прибыль всей схемы при условии отсутствия частных инвестиций можно оценить примерно в 11 млрд рублей, говорил источник Тайги.инфо, знакомый с выводами КСП.

Стоит отметить, что по проектам частно-государственного партнерства (с весьма сомнительной пользой для региона, но явной — для «частного партнера») Новосибирская область «впереди планеты всей». Львиная доля этих «концессий» заключается именно с группой ВИС при вероятном политическом покровительстве со стороны губернатора.

Коррупция в регионе

Проблему концессий Травникова обсуждают уже давно. Депутаты разного уровня приводили свидетельства, которые в иной ситуации, вероятно, могли бы привести к уголовным делам. Но, судя по всему, до определенной отмашки силовики предпринимать ничего не станут.

Зато к менее «статусным» членам команды Травникова вопросы уже возникли. В 2021 году были возбуждены уголовные дела в отношении директора ГКУ НСО «ТУАД», которое заключает подряды на региональные дороги, и замминистра транспорта Сергея Ставицкого. В июне 2022 года было возбуждено в отношении директора новосибирского областного госучреждения «Управление капитального строительства» Юрия Бутримова о превышении полномочий.

В июле 2022 года был арестован директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Михаил Космынин. Организация была создана министерством промышленности и торговли области, однако, как считает следствие, потратила 65 миллионов рублей предназначенных для субсидий предпринимателям на ремонт помещения «Мой бизнес».

Отдельное внимание к действиям Травникова приковали конкурсные комиссии по назначению глав районов, которые наполовину составляются из его представителей. Они выдвигали на согласование депутатам чиновников с уголовным прошлым. Так главой администрации Купинского района в 2020 году переназначен (формально выбран райсоветом) Владимир Шубников, признанный до этого виновным в халатности с жильем для сирот. А главой администрации Убинского района в 2021 году по представлению конкурсной комиссии был избран Олег Конюк, в отношении которого на тот момент расследовалось дело о незаконной охоте — в итоге суд вынес обвинительный приговор и уже весной 2022-го Конюк сложил полномочия, и пришлось объявлять новый конкурс. А в августе конкурсная комиссия во главе с представителем Травникова снова допустила его кандидатуру до конкурса, и подконтрольный «ЕР» райсовет назначил его.

«Увы, власти Новосибирской области не увидели ничего предосудительного в назначении мэром — уголовника, — говорил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. — Так чиновники отреагировали на мое обращение, в связи с утверждением главой Убинского района человека, лишь накануне осужденного за браконьерство. Ранее он также дважды привлекался к уголовной ответственности».

Кроме того, нынешний замглавы Купинского района Денис Гусев в 2011 году получил 2,5 года колонии за то, что пьяным пришел на дискотеку в сельский клуб и открыл стрельбу по подросткам. Двое были ранены. Гусев требовал, чтобы школьники играли с ним в бильярд на деньги, но желающих не нашлось, писал Life. На момент стрельбы он был рядовым специалистом в отделе строительства администрации Купинского района, а после колонии стал заместителем главы района Шубникова.

Кроме того, главу Сузунского района Лилию Некрасову подозревают в фиктивном трудоустройстве супруга в муниципальное предприятие и халатности при реализации программы «Чистая вода». Ее кандидатуру также одобрила конкурсная комиссия.

Почему не Травников

Депутаты заксобрания неоднократно жаловались на отсутствие адекватного взаимодействия с ними со стороны министров областного правительства, которые позволяют себе манкировать заседаниями профильных комитетов, не знают, либо не желают сообщать депутатам важную информацию о состоянии дел в инвестиционных проектах и текущие цифры по концессионным соглашениям. Даже если допустить какую-то политическую подоплеку, очевидно, что областное правительство сильно недорабатывает в работе с парламентом. Возможно, сказывается недостаток политического опыта Травникова, которому и не откуда было его получить.

В частности, возмущение парламентариев вызвало исполнение расходной части бюджета 2021 года на 94,2%. Тогда остались неизрасходованными 15 млрд рублей. Причиной «экономии» оказались не исполненные или не заключенные контракты, а также не актуализированные экспертизы и проектно-сметные документации. Вместо оргвыводов по работникам областного правительства было выплачено 144 млн рублей в качестве премий.

Публично конфликты, разумеется, стараются не демонстрировать. Например, высказывания парламентариев на сессии гораздо сдержаннее, чем на профильным комитетах, где министров и заместителей Травникова разве что не возят лицом по столу.

Зато, как кажется, сам Травников, не вступая в дискуссию по существу, упрекает депутатов в некомпетентности через подконтрольные СМИ. То есть, с одной стороны он не способен контролировать депутатов, а с другой — не может выстроить с ними уважительные отношения и разжигает конфликт, вместо того, чтобы его сглаживать.

Также отметим выбор союзников губернатора. Разумеется, формально региональное отделение «Единой России» подчиняется ему, но далеко не все единороссы выражают лояльность в региональном парламенте. Более того, часть влиятельных депутатов из «ЕР» попали под уголовные дела, в том числе с неоднозначным составом, но никакой публичной защиты от Травникова не получили. В этой связи обращает на себя внимание, что за губернатора недавно решила публично вступиться депутат от ЛДПР Наталия Красовская, которую в элитах прямо связывают с депутатом Госдумы от «ЕР» Дмитрием Савельевым (к нему в реготделении партии тоже неоднозначное отношение).

Управленческий и политический опыт Андрея Травникова не позволяют ему эффективно управлять таким сложным регионом, как Новосибирская область. Нежелание или неумение принимать решения неуместны в кризисных условиях и приводят к нарастанию проблем и росту социального напряжения. По сути регионом руководят бывшие соратники Городецкого, которые уже довели в свое время регион до социально-экономического кризиса, а своего руководителя — до отставки.

Авторитет губернатора в новосибирских элитах невысок. Это чревато потерей управляемости в регионе в случае обострения кризисных явлений. Хотя на данный момент очевидного фатального провала в управлении не произошло, риск этого непрерывно нарастает. Система сдержек и противовесов окончательно рухнет в случае отмены прямых выборов мэра Новосибирска, к которой все идет.

Региону требуется руководитель, способный проявлять инициативу, понимать важность стратегических решений, способный на равных общаться с научным, инновационным и промышленным сообществами региона, не бояться отстаивать собственные решения. И, желательно, чтобы это человек прошел конкурентные выборы.

Тайга.инфо