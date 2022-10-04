Кто может возглавить Новосибирскую область? Василий Юрченко

© Наталья Гредина. Василий Юрченко

Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Рассказываем о бывшем главе региона Василии Юрченко, который сейчас руководит одним из крупнейших металлотрейдеров.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области. Тайга. инфо уже рассказала о троих возможных претендентах: Дмитрии Савельеве («Единая Россия»), Александре Аксёненко («СРПЗП») и Викторе Игнатове («ЕР»). Теперь пора абстрагироваться от парламентариев и обратиться к тем, кто в отличие от них имел реальный опыт управления регионом.



Если бы на выборах губернатора вдруг отменили бы муниципальный фильтр, а кандидаты не опасались бы участия в выборах без «разрешения свыше», то одним из самых реальных претендентов на победу стал бы Василий Юрченко, возглавлявший регион в 2010—2014 годах.



Василий Юрченко родился 26 сентября 1960 года. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1982 года работал на одном из крупнейших предприятий региона — «Сибсельмаше», где прошел путь от механика до генерального директора. В 2004 году назначен на должность руководителя департамента развития промышленности и предпринимательства администрации области, а уже в феврале 2005-го стал первым заместителем губернатора Виктора Толоконского.

Юрченко в начале «нулевых» перешел на госслужбу с поста генерального директора завода «Сибсельмаш». В своё время «Сибсельмаш» возглавлял и другой губернатор — Виталий Муха (бывший первый секретарь обкома КПСС). В политических кругах Новосибирска долгое время бытовала мифология, что новосибирские управленцы делятся на «кланы» сторонников Мухи и Виктора Толоконского. Однако в областную администрацию Юрченко взял именно Толоконский. Впрочем, дальнейшие события дали новые основания для этой устаревшей мифологии.

В 2010-м позиции Толоконского резко пошатнулись. Вместо него список «Единой России» на выборах в заксобрание возглавил Василий Юрченко, а позже именно он был назначен врио губернатора — Виктор Толоконский ушел на почетную должность полпреда по Сибирскому федеральному округу. Первое время Толоконский пытался делать вид, что всё в порядке — он ушел «на повышение», а первый зам остался «на хозяйстве». Но идиллическая картинка продержалась недолго — Юрченко начал отправлять в отставку людей Толоконского, а тот мог начать инициировать проверки в отношении Юрченко. Это негласное противостяние продолжалось четыре года и закончилось отставкой Юрченко, а также возбуждением против него уголовных дел.

Надо заметить, что Юрченко стал единственным губернатором, отправленным в отставку «по недоверию президента», но при этом не арестованным сразу же (остальных отправляли в СИЗО). В отличии от других подобных отставок, не было продемонстрировано ни несметных богатств, ни ручек с бриллиантами. Оба дела выглядели натянутыми и никчемными на фоне тех скандалов, что регулярно сотрясают областную и городскую власти в последующие годы. Юрченко вменялось неправомерность выделения земли под гостиницу рядом с кинотеатром «Маяковский» в центре Новосибирска (сейчас гостиницу достраивают). А также — якобы незаконность перевода заброшенного военного полигона под земли с/х (по данному делу Юрченко добился оправдания). Несколько лет уголовного преследования с арестами счетов закончились условным сроком по одному делу и оправданием по другому. По итогу осталось стойкое впечатление что и преследование и приговор потребовались силовикам для «прикрытия» решения об отставке, для которого они, видимо, подготовили обоснование.

«Из шести уголовных дел, которые были заведены, четыре уже закончены из-за отсутствия события преступления. Не состава преступления, а события! Это было на меня, на моих подчиненных, коллег, родственников, на моего сына. Я думаю, что у остальных будет такая же судьба», — говорил в 2015 году Юрченко.

История с увольнением оставила ощущение «товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка», но сама природа российской власти не позволяет в таких случаях «откатывать назад»: «Крокодил назад не ходит». Хотя товарищ Сталин в свое время мог себе позволить выдернуть Рокоссовского из лагерей и спросить его «чем занимаетесь?», а в ответ на «вот, в лагере сижу», сказать «нашли время, воевать надо» и отправить генералом на фронт (хотя это диалог является историческим анекдотом — Рокоссовский был освобожден в 1940-м году, до начала войны).

Губернаторство Юрченко оставило о себе противоречивое впечатление. Несомненные его плюсы были в прямом управлении в стиле «директора области». Как отмечали многие, было ощущение движения вперед, надежда на выход из типичного новосибирского «болота». При Юрченко даже произошло снижение тарифов на общественный транспорт. Он по своей квоте ввел в общественную палату ряд новосибирских «общественников», в том числе — оппозиционных.



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Недостатки управления оказались продолжением достоинств. Некоторые решения оказались непродуманными, а назначения — вызывали, мягко говоря, недоумение. В правительстве области появлялись странные персонажи из других регионов (а министр экономики — из разгромленного и почти поголовно посаженного к тому времени руководства ФСИН).

В серьезную проблему вылилась затеянная Юрченко реформа социальных льгот на транспорте — пенсионерам вместо безлимитного проезда по социальным картам предложии довольствоваться 30-ю поездками. Идея отобрать что-то у не самых богатых людей была не слишком здравой — пенсиоеры вышли на акции протеста, ставшие самыми массовыми со времен «монетизации льгот». Но интересно, что одним из лидеров протеста тогда стал Игорь Лобарев, а уже через год Юрченко поручил ему возглавить государственную жилищную инспекцию, и тот провел в этом ведомстве ряд реформ — это ярко характеризует Юрченко как эффективного управленца. Позже руководители ТСЖ и управляющих компаний отмечали, что «Лобарев думал о людях» (в противовес последующему и предыдущему руководству).

В одном из опросов в соцсетях «кто был лучшим новосибирским губернатором за последнее время» Юрченко занял уверенное первое место.

В 2019 году Юрченко после долгой борьбы за честное имя возглавил дочернюю компанию «Металлсервис-групп». Это один из крупнейших металлотрейдеров России. В 2021 году выручка «Металлсервис-Новосибирск» составила 8,3 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с 2020-м.

Очевидно, что кандидатура Юрченко нашла бы поддержку как в широком электорате, так и среди многих бизнесменов. И так же очевидно, что будучи системным человеком, Юрченко не пойдет на выборы, не получив на то благословление из администраци президента.



Тайга.инфо