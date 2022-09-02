Кто может возглавить Новосибирскую область? Виктор Игнатов

© Кирилл Канин. Виктор Игнатов

Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Рассказываем о депутате Госдумы Викторе Игнатове, которого считают «серым кардиналом» и мастером политической игры не только на родине, но и во всей Сибири.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. На недавнем круглом столе, посвященном предстоящей кампании, эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области. Тайга.инфо уже рассказала о двоих возможных претендентах: Дмитрии Савельеве («Единая Россия») и Александре Аксёненко («СРПЗП»). На очереди Виктор Игнатов («ЕР»), который за последнее время ушел в тень, но это обычно не заканчивалось ничем хорошим для его оппонентов.

Игнатов родился в Новосибирске в 1968 году. Окончил Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики. И уже с начала 1990-х занимается политикой — был помощником депутата Госдумы Ивана Старикова. Политик, по воспоминаниям экспертов Тайги.инфо, всегда ассоциировался с серьезным медиаресурсом, который, впрочем, сам и заработал. Главным толчком политической карьеры Игнатова они считают участие в блоке «Третья сила» на выборах регионального парламента в 1997 году. Движение позиционировали как альтернативу командам губернатора Виталия Мухи и мэра Виктора Толоконского.

У истоков «Третьей силы» стоял известный новосибирский бизнесмен Михаил Камха, который также был первопроходцем в системе кооперативов города в конце 1980-х. От блока в региональный парламент, например, прошли Николай Мочалин (действующий депутат заксобрания от «ЕР»), Андрей Гудовский (позже работал министром региональной политики Новосибирской области), Виктор Медведко и Виктор Игнатов. Сам Камха в 1997 году, впрочем, проиграл округ, как и баллотировавшийся от «Третьей силы» Михаил Абызов, ставший впоследствии федеральным министром Открытого правительства, многое сделавший для цифровизации государства, а потом попавший в опалу и под громкое уголовное дело, связанное с энергетическим монополистом Новосибирска — «СИБЭКО».

Интересно, как трансформировалась «Третья сила» на фоне тотального захвата власти со стороны Кремля и силовиков через «Единую Россию», в реготделении которой Игнатов со временем стал играть ведущую роль. Перед формированием списков на выборах заксобрания 2010 года, когда он был одним из руководителей политсовета, к нему через местные газеты обратился недавний соратник по независимому блоку Николай Мочалин. С такими вот искренними словами: «Мы с тобой родом из «Третьей силы» и почти братья по крови. При принятии решений по «Списку» не обидь моих пацанов! Будь здоров и береги себя!»

Время искренности в российской политике давно прошло. Но не все люди, которые помнят демократические выборы, конкуренцию и поливариантность, ушли на пенсию или уехали из страны. Среди них, безусловно, и Виктор Игнатов. Но вернемся к его политической биографии, по которой можно проследить все тенденции внутренней политики в России.

После избрания в облсовет в 1997 году Игнатов, кажется, дистанцировался от Ивана Старикова, потому что уже в 1999 году работал в штабе мэра Новосибирска Виктора Толоконского, который баллотировался в губернаторы. И его главным соперником тогда неожиданно стал не действующий глава региона Виталий Муха, с его «красным» электоратом, а именно Стариков, который тогда уже был замминистра сельского хозяйства РФ. Стариков с Толоконским вышли во второй тур, где Толоконский с трудом обошел первого на 2% при странных обстоятельствах, включая слежку методами спецслужб, которые позже всплыли в уголовном деле видных чиновников Солодкиных.

После той победы Игнатов в статусе областного депутата стал советником губернатора Толоконского. В 2001-м его отправили в Совет федерации делегатом от губернатора, и он был одним из самых молодых сенаторов страны. В 2003 году Игнатов баллотировался в Госдуму от «Зеленых», но проиграл на Заельцовском округе Анатолию Локтю (КПРФ) — тогда коммунисты вообще триумфально выиграли три из четырех округов в регионе (правда, как вспоминают старожилы, губернатор Толоконский заключил соглашение с КПРФ в обмен на то, что партия не поддержит его соперника на выборах главы региона). Жертвой договоренностей мог стать Игнатов.

В 2005-м он вновь прошел в облсовет - по списку «Единой России». И тогда Игнатов «играл» уже против Толоконского вместе с Александром Карелиным, вспоминают собеседники. Дошло до того, что он баллотировался на пост спикера облсовета против одобренного губернатором Алексея Беспаликова и вышел во второй тур. Только беспрецедентное давление со стороны Толоконского помогло Беспаликову победить. После этого Игнатов вошел уже в команду Толоконского, вступившего в «ЕР» (между прочим, новосибирские политики были одними из последних, кого вертикаль заставила влиться в свою армию единороссов). Источники Тайги.инфо вспоминают, что они это делали крайне неохотно, особенно на фоне ослабления полномочий региональной и муниципальной власти — и, как видно из 2022 года, они были правы.

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Но в 2010 году на фоне уголовного дела близкого друга Толоконского Александра Солодкина Кремль убрал губернатора, заменив на его же первого зама Василия Юрченко. И тогда же Виктор Игнатов не смог переизбраться в областной парламент, оставшись руководителем исполкома реготделения «ЕР» (планировалось, что он получит кресло по списку, но один из партийцев, стоявших выше него, отказался отдать мандат, что было похоже на спланированную акцию облправительства). Толоконский же ушел, как казалось, на почетную пенсию на должность сибирского полпреда. Но между ним и губернатором Юрченко разгорелся конфликт из-за разницы в подходах к управлению администрацией области и зачистки команды самого Толоконского. Это привело к тому, что на первых выборах омбудсмена региона кандидат областной власти не получил необходимых голосов, а Игнатов и вовсе открыто выступил против него — тогда Игнатова исключили из партии, несмотря на должность советника полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Решение поддержал даже Александр Карелин, бывший некогда непререкаемым авторитетом для новосибирской элиты.

Между тем шел 2013 год и, казалось, что команда Толоконского-Игнатова потерпела поражение, а политтехнологи Юрченко уже готовили его к первым выборам. Но вот начались уголовные дела на чиновников самого Юрченко, а затем он добился ухода в отставку единственной компромиссной для всех сторон фигуры — мэра Новосибирска Владимира Городецкого (о том, как команда буквально отреклась от него, а потом ходила к нему же на поклон, мы еще расскажем). Срочно назначили выборы мэра Новосибирска, где вся системная и несистемная оппозиция ждала выдвижения депутата Госдумы Анатолия Локтя из КПРФ. Игнатов и Толоконский включились в поддержку Локтя против неубедительного ставленника облправительства, единоросса Владимира Знаткова.

И Локоть триумфально выиграл тяжелую кампанию, а Игнатов, который был в штабе коммуниста в ночь выборов, стал его первым заместителем. Но в 2016-м он ушел с поста, чтобы избраться в Госдуму — к тому времени его уже вернули в «Единую Россию», видимо, сообразив, что без такого человека в протестном Новосибирске партии Кремля делать нечего. Политик спокойно выиграл кампанию в Барабинском округе. В 2021-м он переизбрался. Кроме того, в «Единой России» его сделали куратором выборов в регионах Западной Сибири, что в очередной раз подтвердило импотенцию Кремля в плане подготовки собственных кадров за Уралом — без местных профессионалов администрации президента не на кого опереться (ну не на свои же сетки телеграмм-каналов, подконтрольные формальным губернаторам).

Связи и преимущества

Виктора Игнатова регулярно ассоциируют с медиабизнесом. Сначала с газетой «Новая Сибирь». Теперь же — с «Сибфмгрупп» — это один самых крупных по региональным меркам медиахолдинг, в который входят одноименный сайт и несколько федеральных франшиз (подконтрольные юрлица заключают госконтракты на освещение работы органов власти в регионе, в том числе с областным правительством). Кроме того, источники Тайги.инфо говорили об активах в сфере недвижимости.

Брат депутата Госдумы Роман возглавляет управляющую компанию новосибирского ТРЦ «Сан Сити» и через нее же владеет Бийским сахарным заводом.

Не стоит забывать и о тесном знакомстве Виктора Игнатова с влиятельной группой местных политиков, связанной со спортивным клубом «Успех» в Кировском районе Новосибирска. С одной стороны они, конечно, единороссы, с другой — это люди, которым, кажется, важнее свой город, а не партийный значок на лацкане, чтобы выражать лояльность губернатору. Если в заксобрании, возможно, стараниями нынешней власти влияние «Успеха» свели к минимуму, то в горсовете у него есть сильный спикер (к тому же поддерживающий мэра) и целая негласная фракция.

Единственным минусом для Игнатова на посту губернатора, пожалуй, может стать именно репутация некоего «серого кардинала». Что для нынешнего Кремля, привыкшего дергать глав регионов как безвольные марионетки, возможно, неприемлемо. Но если говорить о кандидате от власти в конкурентной борьбе, включая закулисную, то он подходит.

На стороне Виктора Игнатова не только почти 30-летний политический опыт борьбы, компромиссов, поражений и побед, но и реальная работа в исполнительной власти — в мэрии Новосибирска. К тому же он местный и обладает серьезным авторитетом у действующих политиков, а также никогда не был замечен в сдаче региона на растерзание московских корпораций, в отличие от некоторых.

Тайга.инфо