Кто может возглавить Новосибирскую область? Александр Аксёненко

© t.me/aksenenko137. Александр Аксёненко (в центре)

Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Рассказываем о депутате Госдумы Александре Аксёненко, который связан с крупным застройщиком, сыном сенатора Александра Карелина и бывшим вице-премьером России.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. На недавнем круглом столе, посвященном предстоящей кампании, эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области.

О том, как последовательно усиливает свои позиции депутат Госдумы Дмитрий Савельев («ЕР»), мы уже писали. Теперь поговорим об Александре Аксёненко, избранном по Искитимскому округу от «Справедливой России-Патриотов-За правду». Казалось бы, партийная принадлежность должна означать, что у Аксёненко меньше шансов, чем у коллег-единороссов, но на самом деле это не так. Можно посмотреть хотя бы на историю его избрания депутатом Госдумы — административный ресурс в больше степени работал на него, чем на официального кандидата «Единой России».

Кроме того, каждая оппозиционная (но лояльная Кремлю) парламентская партия время от времени получает свою квоту в числе новых врио губернаторов, которых Кремль назначает после очередного губернаторопада. Но Аксёненко может стать кандидатом в губернаторы не только в рамках «партийной квоты» эсеров, но и сверх нее.

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Александр Аксёненко родился в 1986 году в Новосибирске. С детства он занимался хоккеем — воспитанник новосибирской «Сибири». В 2004 году начал играть за взрослую «Сибирь» в суперлиге. Но уже в сезоне 2005−2006 годов перешел в питерский СКА. Затем были новокузнецкий «Металлург», хабаровский «Амур» и возвращение в «Сибирь». В своей думской избирательной кампании его команда использовала образ «защитника Сибири», ведь Аксёненко играл именно в защите.

Параллельно Аксёненко окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Он завершил карьеру в 2013 году и практически сразу же пошел в политику. В 2015-м сходу попал в заксобрание Новосибирской области по списку «Справедливой России», а в 2020-м переизбрался.

Карьера Аксёненко выглядит очень необычно, если не знать, каким связями обладает известная в регионе семья. Отец еще недавно хоккеиста, а теперь депутата Госдумы — Сергей Аксёненко — был вице-губернатором Новосибирской области и племянником Николая Аксёненко, бывшего первого зампреда правительства Российской Федерации в кабмине Владимира Путина (1999−2000 году) и министром путей сообщения страны.

В 2001 года Генпрокуратура РФ обвинила Николая Аксёненко, занимавшего тогда пост министра, в превышении должностных полномочий и нецелевом использовании прибыли железнодорожных предприятий. Аудиторы Счетной палаты РФ утверждали, что руководство министерства путей сообщения тратило деньги инвестпрограммы, чтобы покупать себе квартиры за сотни тысяч долларов. В итоге ущерб от его действий оценили в 11 млрд рублей, ему предъявили обвинения и в превышении полномочий (ч. 3 статьи 286 УК), и в растрате (ч. 3 ст. 160 УК). Впрочем, всё это развивалось на фоне слухов о серьезном внутриэлитном конфликте, ведь в 1999 году Аксёненко был реальным претендентом на пост премьер-министра, но сначала Борис Ельцин отдал кресло Сергею Степашину, а потом это место занял еще один выходец из силовиков Владимир Путин, будущий президент РФ.



Более того, именно Степашин возглавлял Счетную палату, которая и нашла якобы нарушения в работе министерства путей сообщения.

Николай Аксёненко умер 20 июля 2005 года в мюнхенской клинике Гросс-Хадерн от лейкемии, похоронен в Санкт-Петербурге. Его сын Рустам, согласно открытым данным, женился на дочери бывшего председателя комитета по хлебопродуктам России Леонида Чешинского и позже получил гражданство Эстонии. Уже после смерти именем Николая Аксёненко назвали привокзальную площадь в Мошково Новосибирской области прямо на Транссибе.

Строительный бизнес

После ухода из хоккея Александр Аксёненко стал соучредителем ООО «СК ВИРА-Строй« вместе со своим отцом (бывшим вице-губернатором), Анной Аксёненко, Павлом Савельевым и депутатом горсовета Новосибирска Александром Савельевым, а также Денисом Карелиным — это сын тогда еще депутата Госдумы и одного из сооснователей «Единой России» Александра Карелина (сейчас он — сенатор). Кстати, в свое время и сам Александр Карелин мог иметь губернаторские амбиции.

С 2013 года «ВИРА-Строй» продавала квартиры, в том числе мэрии Новосибирска. До 2018 года компания получила контрактов на 263 млн рублей. Компания развивает микрорайон комплексной застройки «Матрёшкин двор». Также «ВИРА-Строй» получала землю в аренду без торгов по региональному закону о «масштабных инвестиционных проектах» по представлению регионального правительства.

Кроме того, Аксёненко был соучредителем ООО «ВИРА». Выручка этой компании в 2021 году почти достигла 1 млрд рублей.

У людей, основавших группу «ВИРА», есть и другой совместный бизнес в сфере коммерческой недвижимости. Совокупная официальная выручка компаний, с которыми был связан Аксёненко, в 2021 году составила, по подсчетам Тайги.инфо, около 1,3 млрд рублей.

Александр Аксёненко избрался в Госдуму по Искитимскому округу при фактически официальной поддержке губернатора-единоросса Андрея Травникова. Но кампания была очень сложной. Он едва обошел представителя КПРФ Виталия Новосёлова за счет сельских районов, проиграв городские территории. У коммунистов были претензии к качеству подсчета голосов, они не признали итоги, но Новосёлов со временем отказался от борьбы в судах, и в конце-концов сам влился в ряды единороссов — теперь баллотируется в региональный парламент от «ЕР» при возможной поддержке депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Аксёненко соответствует основным требованиям, которые предъявляются к кандидатам в губернаторы. Лоялен, активен, периодически участвует в федеральной повестке, имеет хозяйственный опыт. Его молодость даже сыграет на руку на фоне успешного опыта Антона Алиханова в Калининградской области, который еще младше Аксёненко.

Политик также может иметь серьезного поручителя в лице Карелина, и не конфликтует ни с кем в регионе. Если Кремль решит остановиться именно на местном кандидате, чтобы избежать раскола элит на фоне возможного повторного выдвижения Травникова или приглашения очередного варяга, то Аксёненко выглядит как вполне приемлемая и компромиссная кандидатура.

Тайга.инфо