Кто может возглавить Новосибирскую область? Анатолий Локоть

© t.me/alokot. Анатолий Локоть (справа)

Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Рассказываем о том, у кого уже был серьезный шанс победить варяга и кто мог бы стать фигурой согласия в условиях политической и экономической турбулентности.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области и других известных политиков. Тайга.инфо уже рассказала о пятерых возможных претендентах: Дмитрии Савельеве («Единая Россия»), Александре Аксёненко («СРПЗП»), Викторе Игнатове («ЕР»), а также Василии Юрченко и Владимире Знаткове.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, несмотря на все нападки провластных политтехнологов и правоохранительных органов, остается одним из главных претендентов на кресло губернатора. Тем более, формально, он до сих пор не проиграл ни одних выборов.

Анатолий Локоть — коренной новосибирец. Он родился в 1959 году, окончил Новосибирский электротехнический институт.

Уже во время учебы был активистом, комиссаром оперативного комсомольского отряда дружинников. Отслужил срочную, командовал подразделением радиотехнических войск ПВО, был начальником командно-технического узла. В 1984 году вступил в КПСС, работал в НИИ измерительных приборов и принимал участие в разработке знаменитого комплекса ПВО С-300.

После распада СССР уже в 34 года избран членом бюро новосибирского обкома КПРФ. Тогда регион входил в «красный пояс», многие известные политики публично осудили расстрел российскими войска Белого дома. В 1994 году стал вторым секретарем обкома, и уже в 1996-м харизматичный политик прошел в облсовет. А в 2000 году Локоть возглавил фракцию КПРФ в горсовете Новосибирска, где у коммунистов было 12 из 25 мандатов, и депутатам от власти, лояльным мэру Владимиру Городецкого, приходилось с боем продавливать решения администрации.

2003 год получился для новосибирского обкома и Анатолия Локтя звездным. Они выиграли три из четырех округов на выборах Госдумы, а сам Локоть обошел молодого, но уже известного политтехнолога Виктора Игнатова, баллотировавшегося от «Зеленых». Правда, как вспоминают старожилы, губернатор Виктор Толоконский перед кампанией заключил негласное соглашение с КПРФ в обмен на то, что партия не поддержит его соперника на выборах главы региона. И, хотя формально КПРФ выдвинула против Толоконского бизнесмена Виктора Титова, но особой поддержкой там не пахло, несмотря на то, что сами коммунисты, как заметил тогда областной депутат Николай Мочалин, «ели с рук» предпринимателя. Титов мог набрать гораздо больше итоговых 17% и, как минимум, навязать Толоконскому второй тур. В итоге в 2004 году руководство обкома, где солировали первый секретарь Виктор Кузнецов и Локоть, выгнало Титова.

С тех пор и Кузнецова, и Локтя неоднократно обвиняли в сговорах с областной властью. Но это, в том числе говорило и о влиянии КПРФ в регионе, и о том, что региональные элиты не спешили ложиться под кремлевскую вертикаль, предпочитая решать вопросы локально.

В 2006 году Локоть занял место 60-летнего Кузнецова во главе обкома, а в 2007-м переизбрался в Госдуму. Через год он уже в составе ЦК КПРФ и считается одним из главных претендентов на лидерство в партии после ожидавшегося ухода надоевшего Зюганова (тот явно отталкивал молодой протестный электорат, который могли консолидировать коммунисты на фоне путинского завинчивания гаек).

В 2011-м Локоть снова прошел в Госдуму. Тогда, напомним, КПРФ, эсеры и несистемная оппозиция участвовали в крупнейших в современной России акциях протеста из-за фальсификаций на выборах парламента. В Новосибирске тоже проходили масштабные митинги.

В 2014-м Анатолий Локоть стал единым кандидатом от оппозиции в мэры Новосибирска. Его негласно поддерживали Виктор Толоконский с Виктором Игнатовым. И эту кампанию политик триумфально выиграл у единоросса Владимира Знаткова, а бывший оппонент Игнатов получил пост его первого зама.

Но протестный ореол коммуниста на фоне так называемого «Крымского консенсуса» испарился уже на следующий год, когда объединенная демократическая коалиция на базе «РПР-Парнас» при поддержке Алексея Навального выдвинула список на выборах в новосибирское заксобрание. Тогда Локоть решил заявить, что демкоалиция якобы финансируется Конгерссом США, а ежегодная абсурдистская Монстрация и вовсе — подготовка к некой «цветной» революции. Оппозиция подала на Локтя в суд и требовала завести на него дело о клевете.

В 2015 году Монстрация не была согласована, но ее идеолог Артём Лоскутов, который позже и возглавил список коалиции на выборах, все-таки смог провести акцию, несмотря на сотни сотрудников ОМОНа.

С тех пор Локоть воспринимался абсолютно системным политиком, где-то даже более радикальных взглядов, чем некоторые новосибирские единороссы. Но это сейчас ведь только на пользу Кремлю, учитывая ситуацию.

Впрочем, способность договариваться с региональной и федеральной властью никогда не была щитом для оппозиционного мэра. Скорее, наоборот: практически каждое уголовное дело на членов команды Локтя, которое иной бы спокойно называл политическим, оборачивалось «сотрудничеством со следствием». Более того, сам мэр почти не позволял себе высказываний по тем поводам, которые обсуждал весь город — скандальный четвертый мост, мусорная концессия, резкое повышение тарифов ЖКХ, стоившее Городецкому кресла губернатора после массовых протестов.

Шанс изменить репутацию договаривающегося был у Локтя в 2018 году, когда все рассматривали его в качестве основного соперника назначенному Кремлём единороссу Андрею Травникову, который до этого ни разу не участвовал в настоящих выборах. И коммуниста даже публично выдвинули соратники. По нашим сведениям, под кампанию уже начали собирать деньги — это был бы образ «народного губернатора». Но Новосибирск вдруг стал главной проблемой для администрации президента на политическом поле — в город согнали десант политтехнологов, Локтя, его соратников и по-прежнему влиятельного Виктора Толоконского начали «мочить» федералы с использованием местных подручных (часть сейчас продолжает работать на администрацию Травникова). Насколько известно Тайге. инфо, были и прямые угрозы Локтю очередными уголовными делами.

Выборы 2018 года могли подтвердить, что демократические традиции Новосибирска сильнее иллюзорной технократичности Кремля, но федеральные власти просто задавили инициативу силовыми методами.

Дальше была фактически публичная капитуляция еще до старта кампании — Локоть с Травниковым подписал так называемый «пакт» при посредничестве спикера заксобрания Андрея Шимкива. Коммунист поддержал единоросса на выборах губернатора, а тот — Локтя на выборах мэра 2019 года. Травников, как ни странно, сдержал слово, хотя некоторые видные единороссы перед выборами мэра открыто говорили, что никому ничего не обещали. В итоге главным соперником стал независимый политик Сергей Бойко — к чести Локтя, горизбирком зарегистрировал его, и новосибирцы получили еще одну довольно яркую кампанию. Локоть переизбрался.

В 2020 году на выборах горсовета фракция КПРФ серьезно сократилась из-за перенарезки округов, участия независимой коалиции «Новосибирск 2020» во главе с набравшим популярность Бойко и провластной команды Дмитрия Савельева. Расторговка округов с «ЕР» почти не помогла обкому, власти региона в очередной раз показали, что способны в любой момент кинуть мэра. На выборах новосибирского заксобрания коммунисты также не особо впечатлили.

Зато на выборах Госдумы обком показал неплохие проценты по спискам. По округам на фоне протестного голосования коммунисты могли рассчитывать хотя бы на два из четырех мандатов, но не получилось.

Лояльность и близость силовикам не обезопасили Локтя от давления. Недавно было возбуждено новое уголовное дело, у его его зама Артёма Скатова прошли обыски.

Даже если никаких выборов в нынешней России больше не будет, Локоть при всех своих опыте и известности мог бы пригодиться любой другой федеральной власти

Наблюдатели предполагают для Локтя два выхода из отчасти патовой ситуации: продвижение по партийной линии и руководство в КПРФ или губернаторский пост в Новосибирске. Первое уже выглядит неральным, учитывая, что в 2021-м мэр предпочел остаться с избирателями и отказался от мандата депутата Госдумы (и, как мы теперь знаем, ничего особо не потерял и даже формально не отметился в принятии всех тех законов, благодаря которым РФ оказалась в глубочайшем кризисе). А вот второе — вполне (даже если никаких выборов в путинской России больше не будет, Локоть при всех своих опыте и известности мог бы пригодиться любой другой федеральной власти, ну и жителям тоже).

К сильным сторонам отнесем то, что Локоть по-прежнему остается наиболее публичным из всех системных политиков региона. Да и говорить может ярче и складнее других (особенно, чем Травников, что последнего, кажется, немного задевает). Кроме того, за мэром стоит обком, который, несмотря на несколько чувствительных поражений, остается одним из сильнейших в России, а фракция КПРФ в горсовете (хоть и малочисленная) по составу выглядит очень даже боеспособно. Как говорится, есть с чем работать.

Слабой стороной Локтя принято считать городское хозяйство. Особенно тотальную неухоженность Новосибирска, разваливающиеся тротуары и центральные скверы. Но, как ни парадоксально, работа в мэрии может быть ему тоже на руку. Во-первых, к 2023 году он будет уже девять лет во главе крупнейшего муниципалитета России, что само по себе бесценно в плане опыта. А во-вторых, он автоматически становится наиболее подходящим под образ «хозяйственника», который так любят всякие провластные технологи. На стороне мэра также отметим часть силовиков и опыт федеральной политики, необходимый для губернатора — у него он самый большой среди всех потенциальных претендентов.

Тайга.инфо