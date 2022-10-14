Кто может возглавить Новосибирскую область? Владимир Знатков

© Кирилл Канин. Владимир Знатков (в очках)

Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Рассказываем о его первом заме в региональном правительстве, который может быть значительно сильнее погружен в хозяйственные вопросы.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области и других известных политиков. Тайга.инфо уже рассказала о четверых возможных претендентах: Дмитрии Савельеве («Единая Россия»), Александре Аксёненко («СРПЗП»), Викторе Игнатове («ЕР»), а также Василии Юрченко. Теперь обратимся к тому, кто имеет реальную власть в регионе.

Одними политиками список возможных претендентов на место новосибирского губернатора, если оно, конечно, освободится в обозримой перспективе, не ограничивается. Первый вице-премьер области Владимир Знатков, разумеется, входит в президиум регионального политического совета партии «Единая Россия», но все знают, что он главный по части экономики. А прецеденты, когда у руля встает не политик, а именно представитель экономического блока, уже бывали: вспомним появление в кресле губернатора Василия Юрченко. Тем более, что Знатков для местных элит не просто свой человек, а плоть от плоти и кровь от крови.



У него есть один большой недостаток — возраст. Сегодня в фаворе выпускники школы губернаторов и прочие относительно молодые технократы, но во всяком правиле есть исключения. Александр Усс, наконец, исполнил свою мечту и стал губернатором Красноярского края, когда это казалось уже невозможным. Почему бы 63-летнему Владимиру Знаткову не повторить его путь?

Готов ли сам Знатков к борьбе за кресло? Как человек, хорошо знающий, как делаются дела в федеральном центре, он понимает важность раскладов и роль случая, а потому вряд ли испытывает особые иллюзии. Но если понадобится, готов будет вступить в борьбу, ведь он относится именно к тому типу людей, о которых говорят selfmademan.

Знатков, действительно, сделал себя сам, а прочностью характера он отличался всегда. О своей службе в армии вспоминал так: «Ну, я невысокого роста, но, как говорили в нашем дворе, при необходимости в лоб дать мог». Имея за плечами монтажный техникум, он оказался на знаменитом Новосибирском авиационном завода имени Чкалова. Был инженером, но не по части самолетов, а в жилищно-коммунальном управлении. Вырос там до главного инженера и замдиректора департамента коммунального хозяйства.

В 2001 году Знаткова, заочно окончившего Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Гидротехническое строительство» и получившего специальность «инженер-гидротехник», переводят в мэрию. Он продолжает подниматься на коммунальной ниве, обосновавшись в итоге в кресле председателя комитета ЖКХ мэрии.

Отсюда он уходит в самостоятельное плавание — возглавляет администрацию Октябрьского района. Но уже через три года возвращается: в 2008 году становится начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, а затем и заместителем мэра. Еще через два года из простых замов главы администрации Владимира Городецкого он становится первым вице-мэром. Сфера его ответственности — сначала экономика, а потом городское хозяйство.

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Здесь судьба Владимира Знаткова делает крутой поворот. Элита ожидала, что Городецкий, много лет управлявший городом, должен будет отойти от дел. Наследным принцем не без оснований считали Андрея Ксензова, который преуспел именно в экономических вопросах, но ситуация резко изменилась. Владимир Городецкий оставил кресло и, казалось, ушел в обладминистрацию тихо доживать свой управленческий век, занимаясь абстрактной тематикой агломерации. Новосибирск ждал в высшей степени конкурентные выборы мэра, поскольку кандидату «Единой России» должен был противостоять популярный тогда депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, объявивший себя единым кандидатом оппозиции.

Считается, что по соглашению тогда еще губернатора Юрченко и Городецкого на пост мэра решено было выдвинуть Владимира Знаткова, который с 10 января 2014 года исполнял обязанности главы города. Битва технологов во время кампании закончилась полным поражением команды Юрченко. О том, что у нее не все схвачено, стало ясно, когда кандидата в мэры Знаткова по решению суда снимали с выборов (он, разумеется, восстановился, но сигнал избиратели получили достаточно ясный).

Надо отметить существенную деталь: Знаткова в 2014 году хорошо знал чиновный люд, но совершенно не знали новосибирцы, поскольку он был фигурой явно непубличной. Стремясь ликвидировать этот пробел, команда Знаткова буквально заполонила Новосибирск плакатами с его портретами, но ничего хорошего из этого выйти не могло — жители почувствовали только раздражение от представителя «Единой России».

А перед выборами Путин уволил губернатора Юрченко по «утрате доверия», добавив очков Локтю. Радужный сценарий, который рисовали себе в облправительстве, лопнул, столкнувшись с умелой работой оппонентов, мощную поддержку которым оказал полпред президента в Сибири Виктор Толоконский. Важную технологическую роль как всегда в подобных ситуациях исполнил Виктор Игнатов. Давно сложившийся дуэт оказался сильнее и в кремлевских кабинетах и на новосибирских электоральных полях. В итоге Знатков проиграл, несмотря на административный ресурс.

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В результате этих бурных событий Владимир Знатков стал настоящей фигурой противостояния. Конечно, у него не могла не остаться обида: казалось, что все было уже в руках, но птица-удача улетела внезапно. После непонятных историй о возможным похищении сына Знаткова конкурентами и его таинственной диссертации на соискание степени кандидата экономических наук, следов которой журналисты «Новой газеты» не обнаружили нигде в России, казалось, что карьера закончена.

Но тут в судьбе Владимира Знаткова, который, по его собственным словам, никогда не стыдился, когда его называли сантехником, произошел новый поворот. Сменивший Юрченко Владимир Городецкий быстро реанимировал его карьеру. С 3 октября 2014 года и по сей день Знатков занимает должность первого заместителя председателя правительства Новосибирской области.

Никак не отразилась на Знаткове ни отставка Городецкого после мощных протестов из-за резкого повышения тарифов ЖКХ, ни появление в Новосибирске губернатора-варяга Андрея Травникова. Тот оставил «хозяйственника», более того за эти годы Знатков, которого местное чиновничество уважительно называет «знатоком», основательно укрепил свои позиции в истеблишменте, понимающем, что мнение Знаткова в экономических вопросах имеет решающее значение.

Политики Знатков по-прежнему сторонится, но его взаимоотношения со спикером заксобрания Андреем Шимкивом регулярно становятся темой для обсуждения новосибирского бомонда: их то считают теснейшими приятелями, то объявляют противниками. Политологи считают, что Знатков-губернатор напоминал бы своего старшего товарища — нынешнего сенатора Владимра Городецкого: отсутствие резких движений, ставка на проверенные кадры и риторика, которая в моде в кремлевских кабинетах. Но для этого нужен очередной поворот судьбы.

Самый влиятельный управленец области, от которого зависит судьба всех значимых проектов, уверенно сохраняет статус-кво, но если предоставится шанс, безусловно, будет может возглавить регион.

Тайга.инфо