Кто может возглавить Новосибирскую область? Анна Терешкова

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Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Рассказываем о том, кто мог бы возглавить регион, если бы время доносов уже прошло, время прямых высказываний для политиков еще не наступило, но общество уже осознало бы себя обществом.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области и других известных политиков. Тайга.инфо уже рассказала о семи возможных претендентах: Дмитрии Савельеве («Единая Россия»), Александре Аксёненко («СРПЗП»), Викторе Игнатове («ЕР»), а также Василии Юрченко, Владимире Знаткове, Анатолии Локте и Андрее Шимкиве.

Анна Терешкова родилась в 1969 году. В 2001 году открыла в Новосибирске частную галерею «Старый город», а в 2010-м — Сибирский центр современного искусства. Входила в Общественный совет при Министерстве культуры РФ. Была членом федерального комитета «Гражданской платформы», на выборах президента в 2012 году стала доверенным лицом Михаила Прохорова. Замужем за экс-депутатом заксобрания Новосибирской области, председателем совета директоров «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрием Терешковым. Мать пятерых детей.

В 2014 году Терешкова вошла в коалицию, поддержавшую Анатолия Локтя на выборах мэра. После его победы она получила кресло начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики. Сейчас она занимает пост вице-мэра.

Анна Терешкова была известна как галерист, покровительница искусства и меценат. Она организовывала выставку «Родина» в Новосибирске. Это был один из первых прецедентов вмешательства силовиков и «православных активистов» в культуру в современной России, которая реально привела к политическим решениям, в 2012-м это обернулось всероссийским скандалом.

Выставку сначала запретил лично губернатор Василий Юрченко (через два года Кремль уберет его за «утрату доверия»). Публично начали выступать и единороссы, и другие политики, вдруг осознавшие себя «патриотами». Анна Терешкова честно пыталась защищать выставку.

«Я не понимаю, чего они испугались. Боятся всего на свете. На этой выставке нет ничего, что могло бы оскорбить новосибирцев. Все работы сделаны из любви к Родине, — подчеркивала Терешкова. — Там нет голых тел, мы специально убрали инсталляцию „Голубые города“ после этого маразматического шоу, которое развернулось между церковью и обществом, чтобы не провоцировать никого».

Впрочем, в Томске и Красноярске тогда были готовы принять выставку полностью, при условии «ценза» «Голубых городов», но не полного их запрета.

После триумфальных для протестного Новосибирска выборов мэра и победы Анатолия Локтя именно назначенная вице-мэром Анна Терешкова стала главной мишенью радикально настроенных единороссов и так называемых «православных активистов». Некоторые сайты, называвшие себя «патриотическими», но позволявшими себе оскорблять людей, постоянно размещали фотографии Терешковой на фоне флага «Соединенных штатов Сибири» художника Дамира Муратова и призывали ее уволить. Тогда это выглядело маргинально, и никто не обращал на них внимание.

А уже в мае 2014 года, через месяц после вступления Локтя и Терешковой в должности, началось то, благодаря чему Новосибирск на несколько лет прозвали одной из столиц мракобесия России. Сначала подозрительные люди сорвали концерт группы Behemoth, затем уже при участии тогда еще врио губернатора Владимира Городецкого – выступление знаменитого Мэрилина Мэнсона. За этим, по сведениям Тайги.инфо, могла стоять часть силовиков, связанная с местной митрополией РПЦ. Затем был срыв концерта группы Cradle of Filth.

Новосибирцы протестовали, проводили митинги и пикеты на центральной площади. Еще в 2014 году в Новосибирске появился термин «православный террор». Затем была запрещенная Монстрация 2015 года с ОМОНом. Отсутствие реакции или откровенно провластные заявления, как у Локтя, резко ухудшили репутацию как бы прогрессивной и либеральной Терешковой.

Но после 2016 года, по данным Тайги.инфо, именно благодаря Терешковой удалось хотя бы на какое-то время сохранить Монстрацию в Новосибирске. Во время ковида абсурдистское шествие, которое ранее привлекало туристов в город, было уничтожено. Но в 2020-м вице-мэр, комментируя онлайн-монстрацию, признавала, что хотелось бы большего: «Единение людей лично — это другое. Когда все собираются, когда встречаются. Нам всем этого сейчас не хватает».

Кроме того, наблюдатели отмечали, что Терешкова единственной из чиновников и политиков не побоялась вступить в конфликт с Владимиром Кехманом, которого Москва назначила директором новосибирского оперного театра на фоне скандала с постановкой «Тангейзер» (ее начали проверять силовики по доносам «православных активистов» и местного митрополита). Терешкова, как писала Тайга.инфо, пыталась объяснить Кехману, что оперный театр – один из символов города, а тот в ответ утверждал, что ему плевать и на губернатора, и на мэра. Позже он публично требовал уволить Терешкову, но на этот раз мэр Анатолий Локоть постарался проявить твердость и указал Кехману на его место.

Терешкова говорила, что современный город не может существовать без галереи и музея, который занимается современным искусством. В нынешней команде мэра ее называют единственным, кто хотя бы пытается думать о городе будущего.

Анна Терешкова отвечает за молодежную и культурную политику в мэрии – это то, на что сейчас особенно обращает внимание Кремль.

Чиновница бы стала самым ярким губернатором за всю историю Новосибирской области. Кроме того, регион в плане политики очень патриархальный – практически никаких женщин на серьезных должностях.

На фоне абсолютной непредсказуемости внутренней политики и того, сколько еще дней она способна продержаться в ручном управлении Кремля, Терешкова на посту губернатора не выглядит такой уж фантастикой. Но, пожалуй, ей нужно будет разделить должности главы региона и руководителя облправительства. Из всех названных претендентов она будет самой демократичной и открытой, что сейчас особенно важно.

Тайга.инфо