Кто может возглавить Новосибирскую область? Андрей Шимкив

© Кирилл Канин. Андрей Шимкив

Тайга.инфо продолжает представлять возможных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, который сейчас занимает единоросс Андрей Травников. Рассказываем о том, кто мог бы консолидировать всё недовольство элит, которое накопилось за время правления варяга, и в то же время воспринимается абсолютно системным политиком.

Выборы новосибирского губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Эксперты называли в качестве потенциальных кандидатов всех действующих депутатов Госдумы РФ по одномандатным округам Новосибирской области и других известных политиков. Тайга.инфо уже рассказала о пятерых возможных претендентах: Дмитрии Савельеве («Единая Россия»), Александре Аксёненко («СРПЗП»), Викторе Игнатове («ЕР»), а также Василии Юрченко, Владимире Знаткове и Анатолии Локте.

То, что спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив хочет быть губернатором — секрет полишинеля. Гораздо существеннее, что он реально может быть губернатором — и это в значительной степени определяет сегодняшние политические расклады в регионе.

Андрей Шимкив родился 8 октября 1964 года в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области в семье партийного руководителя. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, работал в АПК. В 1991—1993 годах возглавлял Шибковский совхоз.

Несмотря на работу директором сельхозпредприятия уже в 27 лет, он довольно быстро попадал в новую для себя сферу экономики — на рынок топлива. Где стал одной из самых заметных фигур на региональном рынке.

В 1994 году Андрей Шимкив становится директором Евсинской нефтебазы, а потом и знаменитой в те годы нефтебазы «Красный Яр». Вскоре пересел в кресло управляющего директора ОАО «Новосибирскнефтепродукт», которое было крупнейшим в регионе предприятием по реализации и хранению нефтепродуктов. Шимкив сумел сохранить его в условиях, когда на него претендовали два гиганта: «Сибнефть» и ЮКОС.

При этом Шимкив не забывал, с чего начинал. Он оставался заметной фигурой и в агробизнесе: контролировал птицефабрику имени 50-летия СССР, «Агрофирму „Лебедевская“» и птицефабрику «Евсинская».

Влияние экономическое через некоторое время переросло и в политическое: с 2001 года Андрей Шимкив — депутат областного парламента. Поработал в столице, посмотрел, как ведется бизнес за рубежом и попытался зайти в большую политику. Поражение на выборах Госдумы в 2003 году по Искитимскому округу стало болезненным, ведь он проиграл представителбнице КПРФ Любови Швец всего три десятых процента. А многие СМИ тогда поспешили назвать его депутатом Госдумы.

Но с тех пор Шимкив всегда избирался в заксобрание, был главой аграрного комитета.

Звездный час Андрея Шимкива — выборы председателя заксобрания в 2015 году: вопреки мнению столичных чиновников и губернатора Владимира Городецкого он выдвинул свою кандидатуру против действующего спикера Ивана Мороза, официально поддержанного «Единой Россией». И победил.

Та победа вызвала болезненную реакцию в партийном руководстве и даже в Кремле. В Новосибирск приезжали съемочные группы федеральных каналов. Формально — снимать репортажи про региональную коррупцию, а на деле они прямо просили реальный или выдуманный компромат на Шимкива. Судя по вышедшим репортажам, ничего серьезного так и не нашли.

Мочить спикера взялся не абы кто, а хорошо известный российскому зрителю Аркадий Мамонтов. Вскоре в эфире телеканала «Россия 1» появился прорекламированный Ольгой Скабеевой «уникальный фильм», про «олигарха», скупавшего «мертвые души». К процессу подключили и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Новосибирская публика фильм не оценила — она и не такое кино видела, тем более от сомнительной легитимности федералов.

Интересно, что Шимкив не состоит «ЕР», но как всегда подчеркивается, является активным представителем движения сторонников партии, числится во фракции в заксобрании.

Шимкив не стал очередным калифом на час, каких в региональном парламенте повидали немало. Он сделал то, чего до него никто не смог: создал эффективный инструмент представительства региональных элит. Сегодня заксобрание — не отдел при исполнительной власти, который безропотно штампует документы, а полноценная структура, без одобрения которой вряд ли возможно чего-то добиться. Но эти договоренности, к сожалению, могут не выносится в публичную плоскость. Модель, предложенная Шимкивом, оказалась эффективной и устроила всех основных игроков: сегодня в стенах регионального парламента не принято выступать на заседаниях, с шумом покидать зал — все решается в кулуарах.

Свои отношения с «Единой России» и федеральным руководством Шимкив урегулировал — он был один из немногих спикеров региональных заксобраний, приглашенных в созданную Владимиром Путиным рабочую группу по изменению Конституции в 2020 году.

Понятно, что вес спикера в такой ситуации только растет. Растут и ожидания тех, кто хотел бы видеть Шимкива новосибирским губернатором. Сначала были слухи, а потом спикер сам публично стал рассуждать на эту тему. Он опровергал, что его могут отправить руководить Томской или Иркутской областями, заявив: «Никуда я ехать не собираюсь, это точно. Что касается Новосибирска, я уже говорил, что — стопроцентный сторонник нашего президента. Как скажут, так и разберемся. Сейчас сложно что-то говорить про выборы губернатора, тем более что у нас очень хорошие отношения с действующим губернатором. Конечно, я человек амбициозный, вопросов нет. Но надо понимать весь политический расклад и всё остальное. Давайте подождем».

Семь лет спикерства Шимкива показали элите, что есть лидер, который не только знает регион, но и умеет держать удар. Шимкив — харизматик. В юности играл в молодежном ансамбле «Импульс» на бас-гитаре. Может, и на баяне, если понадобится. В споре не прячется, может пригвоздить оппонента одной фразой. А память у спикера долгая.

«[Сергей] Федорчук, вы — камикадзе. Просто камикадзе. Без согласования минюста, без согласования минфина», — указывал Шимкив министру образования Сергею Федорчуку на ошибки при заключении концессионного соглашения на строительство шести школ.

Тогда досталось и министру экономического развития Льву Решетникову: «С вас стали спрашивать ввод объектов, а их нет. Просто нет. Поэтому, Лев Николаевич, пора бы вам уже повзрослеть. Хотя хронология такая простая. Вы с мостом рассказывали про 91 млрд — стали министром; может, после школ вы вице-губернатором станете? Или кем? Если взять, это просто ни в какие рамки не входит. Во-вторых, вы читали договор? Сами, Лев Николаевич, читали? В шапке написано: договор на 1100 мест в школе, а дальше в договоре — 580. Это как? А дальше в договоре написано не более 28 тысяч квадратных метров. То есть за эти деньги мы можем получить в итоге пять тысяч квадратных метров, десять…»

Председатель заксобрания не скрывает, что ему близок «авторитарный, жесткий тип управления». Единоначалие он считает более эффективным, поскольку четко осознается личная ответственность. Этот принцип спикер регулярно подтверждает. Именно он предложил скандальной федеральной группе компаний «ВИС» извиниться перед жителями Новосибирской области за нереализованную мусорную концессию. Во многом благодаря Шимкиву, эта грабительская для региона новация так и не была реализована. Концессионеры вообще нервно покуривают в сторонке, когда спикер начинает говорить про мусор, школы или поликлиники. А 44 млрд рублей, которые хотели тихо увести из регионального бюджета для строительства четвертого моста, наверное, до сих пор снятся тем, кто уже ощущал их приятную тяжесть в карманах.

Шимкив готов стать новосибирским губернатором, ритуально подчеркивая, что, конечно же, выполнит волю Кремля, который сам назовет кандидата. У него есть изначальное преимущество — он не варяг. А расслабиться ему не дадут: уголовные дела сразу на пятерых известных в регионе депутатов заксобрания, после которых они теряют свой статус, наводят на размышления. Партия, которую Шимкив начал в 2015 году, продолжается.

Тайга.инфо