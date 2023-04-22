Жители Искитима вышли на митинг против строительства центров ФСИН

© Тайга.инфо
Жители Искитима вышли на митинг против строительства центров ФСИН
22 Апр 2023, 08:51

Митинг против строительства исправительных центров ФСИН прошел в Искитиме Новосибирской области. Труд заключенных хочет использовать крупный агрохолдинг.

Более 100 жителей Искитима и Искитимского района вышли на митинг против строительства исправительных центров ФСИН, передает корреспондент Тайги.инфо. Власти согласовали мероприятие.

Исправительные центры хотят разместить в Искитиме неподалеку от местного оборонного предприятия «Новосибирский завод искусственного волокна», а также в деревне Шибково. Там, по словам местных жителей, учреждение для заключенных будет в «27 метрах» от жилых домов.

Особенность исправительных центров в том, что заключенные могут свободно перемещаться по населенным пунктам вне рабочее время до отбоя.

Жители Шибково рассказали, что бывшее административное здание в поселке выкупил агрохолдинг «Новосибирска птицефабрика», и теперь там хотят разместить исправительный центр. Еще летом 2022 года «Новосибирская птицефабрика» выступала за создание такого учреждения на территории Искитима в микрорайоне Шипуново — заместитель гендиректора компании Галина Лупанова утверждала, что заключенные будут работать на птицефабрике, которая уже «на протяжении двух лет налаживает взаимодействие с ГУФСИН, использует труд осужденных, доставляя их на работу».

Но в августе 2022 года люди массово выступили против — их поддержали чиновники и местная полиция. Мэр Сергей Завражин пообещал, что исправительного центра не будет. Теперь же выяснилось, что птицефабрика ранее купила в Искитиме еще и помещение у «Новосибирского завода искусственного волокна», где планирует разместить центр. И, по словам выступавших на митинге, власти перестали реагировать на мнение жителей.

АО «Новосибирская птицефабрика» входит в агрохолдинг «Сибирский премьер». Он, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Чуркину, Леониду Ющенко, Владимиру Хорошилову, Ирине Архипенко и Сергею Лесику. Выручка «Новосибирской птицефабрики» в 2021 году составила 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 205,8 млн.

На митинге выступила, в частности, бывший директор местной школы №8. Она заявила об опасности соседства учащихся с заключенными и считает, что «властям нужны деньги». Также на акции были два местных депутата, которые поддержали жителей.

«На нас началось давление, пишут в Москву жалобы, — рассказала депутат горсовета Елена Гладышева. — Мы с вами до последнего пройдем весь этот путь и сделаем всё возможное, чтобы отстоять наш город».

Одна из протестующих рассказала, что обзванивала и других депутатов. Но те уверяли, что не смогут прийти на акцию якобы из-за занятости.

На митинге также представили резолюцию против строительства исправительных учреждений. «Размещение в нашем городе и районе таких учреждений с таким количеством осужденных ухудшит криминогенную обстановку, приведет к распространению криминальной субкультуры среди молодежи», — считают авторы обращения.

Обращение митинга будет направлено в Генпрокуратуру РФ, губернатору, президенту и правительство РФ.

Текст и фото Тайги.инфо


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