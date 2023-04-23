Присланный из ДНР чиновник пойдет от единороссов на выборы губернатора Омской области

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«Единая Россия» выдвинет Виталия Хоценко на выборах губернатора Омской области, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Ранее Хоценко, работавшего последнее время в ДНР, назначили врио главы Омской области.

«Безусловно, «Единая Россия» будет выдвигать своего кандидата на должность губернатора. И этим кандидатом будет Виталий Павлович. Он — член «Единой России». Во главе с таким лидером уверен, мы справимся с задачами избирательной кампании», — сказал Турчак (цитата по сайту партии).



В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний, в 25 регионах состоятся выборы губернаторов, отмечается на сайте партии.

Кремль назначил главу пророссийского правительства ДНР Виталия Хоценко врио губернатора Омской области в конце марта 2023 года.

Хоценко родился в 1986 году в украинском Днепропетровске. Он работал в органах власти ЯНАО, в Ставропольском крае, потом устроился в Минпромторг РФ .

По данным СМИ, его быстрое продвижение по карьерной лестнице связано с тем, что отец руководил отделом по борьбе с организованной преступностью в Ямало-Ненецком автономном округе.

Летом 2022 года Хоценко сделали главой правительства ДНР.

Последний известный инцидент с Хоценко произошел, когда он вместе с бывший главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным отдыхал в донецком ресторане «Шеш-Беш» в день рождения Рогозина. Место попало под обстрел, Рогозин был ранен.