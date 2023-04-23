Присланный из ДНР чиновник пойдет от единороссов на выборы губернатора Омской области
«Единая Россия» выдвинет Виталия Хоценко на выборах губернатора Омской области, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Ранее Хоценко, работавшего последнее время в ДНР, назначили врио главы Омской области.
«Безусловно, «Единая Россия» будет выдвигать своего кандидата на должность губернатора. И этим кандидатом будет Виталий Павлович. Он — член «Единой России». Во главе с таким лидером уверен, мы справимся с задачами избирательной кампании», — сказал Турчак (цитата по сайту партии).
В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний, в 25 регионах состоятся выборы губернаторов, отмечается на сайте партии.
Кремль назначил главу пророссийского правительства ДНР Виталия Хоценко врио губернатора Омской области в конце марта 2023 года.
Хоценко родился в 1986 году в украинском Днепропетровске. Он работал в органах власти ЯНАО, в Ставропольском крае, потом устроился
По данным СМИ, его быстрое продвижение по карьерной лестнице связано с тем, что отец руководил отделом по борьбе с организованной преступностью в Ямало-Ненецком автономном округе.
Летом 2022 года Хоценко сделали главой правительства ДНР.
Последний известный инцидент с Хоценко произошел, когда он вместе с бывший главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным отдыхал в донецком ресторане «Шеш-Беш» в день рождения Рогозина. Место попало под обстрел, Рогозин был ранен.