Председатель правительства Красноярского края ушел в отставку

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Председатель правительства Красноярского края ушел в отставку
23 Апр 2023, 14:46

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин написал заявление об отставке, сообщается на официальном сайте региона. Свое решение он пояснил тем, что был членом команды Александра Усса.

«Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель Правительства — знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», — рассказал о своей позиции Юрий Лапшин.

В апреле покинул пост глава региона Александр Усс. Врио губернатора Михаил Котюков принял отставку Лапшина. 

Ранее сообщалось, что Лапшин попал под следствие по делу о строительстве красноярского метро, по которому был взят под арест бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

Митволя задержали в начале июля 2022 года. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

По словам Митволя, о том, что договор подряда, не выполняется, знал глава краевого правительства Юрий Лапшин

По версии следствия, Лапшин якобы дал указания подчиненным подписать акты невыполненных работ по метро.


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