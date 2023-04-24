Красноярское правительство возглавил выходец из ТрансКредитБанка

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Правительство Красноярского края возглавил Сергей Верещагин. Прежний премьер-министр региона ушел из администрации вслед за губернатором Александром Уссом.

Вице-премьер Красноярского края Сергей Верещагин назначен врио главы правительства региона. Указ об этом подписал назначенный Кремлём врио губернатора Михаил Котюков.

Прежний глава кабмина Юрий Лапшин не остался в правительстве Котюкова. «Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором [Александром Уссом], членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства — знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», — говорил Лапшин.

Верещагин родился 23 января 1975 года в Зеленогорске, окончил Красноярский государственный технический университет. Работал в банке «СБС-АГРО», был начальником управления клиентского обслуживания ОАО «КБ „Сибирское ОВК“», в 2001—2006 годах — заместителем управляющего филиала ТрансКредитБанка.

В 2006 году Верещагин устроился в краевую администрацию начальником отдела сопровождения крупных инвестиционных проектов. В 2008-м стал министром внешних связей и инвестиционной политики края, в 2009-м — министром экономики. В 2010—2013 годах работал замминистра регионального развития РФ. В 2018-м снова стал министром экономики края в должности вице-премьера. Затем был просто зампредом правительства.

Ранее сообщалось, что Юрий Лапшин попал под следствие по делу о строительстве красноярского метро, по которому был взят под арест бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

Митволя задержали в начале июля 2022 года. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

По словам Митволя, о том, что договор подряда, не выполняется, знал глава краевого правительства Юрий Лапшин По версии следствия, Лапшин якобы дал указания подчиненным подписать акты невыполненных работ по метро.