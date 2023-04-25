Еще 17 новосибирцев погибли в «спецоперации». Среди них были мобилизованные

Число погибших участников «спецоперации» в Украине из Новосибирской области продолжает расти. За две недели стало известно еще о 17 убитых, среди которых было четверо мобилизованных.

В Куйбышеве похоронили 28-летнего Алана Загайдулина. Он пошел в армию добровольцем после начала «спецоперации», сообщили в администрации Куйбышевского района во «ВКонтакте». Известно, что мужчина погиб 30 марта.

46-летнего жителя Советского района Новосибирска Андрея Капитонова похоронили 19 апреля. О его смерти написала местная газета «Навигатор» со ссылкой на ТОС «Нижняя Ельцовка».

В Барабинском районе стало известно о гибели мобилизованного Олега Колганова и члена ЧВК «Вагнер» Павла Дорчанова, сообщил областной госканал «ОТС» во «ВКонтакте». «Олег — второй погибший боец из тех ребят, которые были призваны по мобилизации. В этом году ему исполнилось 26 лет. В 2016 году он окончил железнодорожное училище. Был мобилизован в сентябре прошлого года», — рассказали местные общественники.

Кроме того, паблик «Мой район — Барабинск» рассказал о смерти еще двух участников ЧВК «Вагнер» 42-летнего Алексея Никулина и 24-летнего Дениса Бутакова. Утверждается, что второй отправился на «спецоперацию» из мест лишения свободы.

В Ордынском районе за неделю прошли двое похорон. 37-летний Денис Трунов был мобилизован 29 сентября, погиб 9 апреля, сообщила местная администрация во «ВКонтакте». А 36-летний Александр Самойлов из ЧВК «Вагнер» скончался от осколочных ранений 7 апреля.

В селе Ужаниха Чулымского района похоронили участника ЧВК «Вагнер» Станислава Мауля, сообщила местная «Чулымская газета». От первого брака у него остались две дочери.

В Здвинском районе прошли похороны 23-летнего мобилизованного Станислава Морозова, сообщила местная администрация во «ВКонтакте». Он окончил Здвинский межрайонный аграрный лицей и отслужил в армии в 2019—2020 годах. 24 сентября 2022 года его мобилизовали, он был тяжело ранен в феврале 2023-го, скончался 13 апреля.



Таким образом, известно уже о не менее 31 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Государственная газета Усть-Таркского района «Знамя труда» рассказала о смерти 26-летнего Виктора Шутова, который окончил местные школу и училище. Он женился на девушке из Омской области, но регулярно поддерживал связь с родными в поселке. Его мобилизовали из Москаленского района Омской области, где у него остались жена и шестилетняя дочь.

Во время «спецоперации» погиб и 34-летний замкомгруппы 24-й бригады спецназа ГУ Генштаба Николай Кондратенко, пишет сайт Vn.ru, входящий в медиахолдинг новосибирского правительства «Советская Сибирь». Он участвовал в боевых действиях в Сирии, награжден орденом Суворова и медалью «За воинскую доблесть», а также орденом Мужества посмертно.

Издание также рассказало о гибели уроженца Усть-Таркского района Анатолия Федорова из ЧВК «Вагнер» в боях под Артёмовском (Бахмутом).

32-летний уроженец Коченёво, контрактник Антон Тарасенко погиб 19 марта 2023 года. У него остались трое детей и жена, сообщила администрация района во «ВКонтакте».

В Татарске похоронили Андрея Авдеева, сообщила администрация города без подробностей. Власти Черепановского района рассказали о смерти бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Линейцева

Кроме того, мэрия Бердска сообщила о гибели добровольца Алексея Абрамова. Он родился в 1988 году в Новосибирске, умер 18 марта 2023-го.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, уже могло достичь 216−217.