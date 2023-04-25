Массовое захоронение с символикой ЧВК «Вагнер» и российскими флагами найдено на кладбище в Новосибирске

© Скриншот из видео, предоставленного читателями

Видео с массовым захоронением мужчин на одном из кладбищ Новосибирска оказалось в распоряжении Тайги.инфо. Речь может идти о примерно 200 могилах с российскими флагами и венками от частной военной компании. Имена на крестах ранее не фигурировали в официальных некрологах властей.

Видео десятков свежих могил прислали Тайге.инфо читатели. Было указано, что оно сделано на Гусинобродском кладбище. Редакция подтвердила подлинность захоронения.

Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го). На большинстве из них установлены венки, с которыми в СМИ ассоциируют ЧВК «Вагнер». Более того, на ряде могил замечены только венки в цветах российского флага.

Очевидно, именно об этом захоронении ранее сообщили тувинские паблики, разместившие фотографии могил пяти участников «спецоперации» из республики. Телеграм-канал «Новая Тыва» утверждал, что родственники похороненных не были оповещены о гибели солдат.

По примерным подсчетам, речь может идти о более чем 200 могилах. Многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих в «спецоперации».

Кроме того, на аллее «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны» замечено порядка 15−20 новых захоронений мужчин среднего возраста, погибших в 2022—2023 годах. Среди них, например, полный тезка экс-кандидата в горсовет Новосибирска от «Справедливой России-Патриотов-За правду» Андрей Сафронов — о его смерти в марте 2023-го сообщал лишь паблик Захара Прилепина. Также на этой аллее может быть похоронен Денис Семёнов, которого государственные СМИ называли «журналистом, писателем и поэтом» из Петербурга (о его смерти знакомые сообщили еще 3 апреля, но похоронили его в Новосибирске 18 апреля). Там же был похоронен 21-летний контрактник Камиль Хабибназаров, у него вместо креста — изображение полумесяца. НГС писал, что его хоронили в закрытом гробу.

Тезки некоторых захороненных на ранее неизвестном участке были осужденными, следует из электронной базы судов. Существенная часть из них — не из Новосибирской области. Как свидетельствуют опубликованные приговоры, которые изучила Тайга.инфо, на кладбище могли оказаться жители Красноярского края, Кузбасса, Тувы и, возможно, других регионов.



Некоторые из тезок похороненных были судимы за кражи (ст. 158 УК) и по «наркотическим» статьям (ст. 228 и ст. 228.1 УК). Например, жителя Канска Евгения Човгуна дважды осудили по ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретение наркотиков в крупном размере) — второй раз, в апреле 2022 года, его приговорили к 3 годам общего режима за дикую коноплю, собранную для личного употребления. В решении суда сказано, что в полицию поступила «анонимная жалоба» на то, что Човгун держит дома марихуану, а когда сотрудники МВД приехали на место, то его мать «пояснила, что ее сын хранит в подполье кухни наркотические средства».

У полных тезок других похороненных были и более серьезные статьи. Юрий Энгель в 2018 году был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК). Манский райсуд Красноярского края в 2017 году установил, что Энгель вместе со своей знакомой и знакомым распивали алкоголь. Мужчина уснул, а когда проснулся, в доме сидела только женщина, которая смотрела телевизор.

«Подошел к шкафчику, где хранятся деньги и увидел, что денег нет на полке, где они должны были лежать, также увидел, что в доме больше никого нет, кроме нее, — приводил суд показания Энгеля. — Стал спрашивать, где деньги. Спрашивал потому, что ранее она [собутыльница] уже неоднократно брала деньги без спроса и пропивала их. Он не помнит, что она ему говорила, но ее слова его разозлили. Он ударил ее кулаком в лицо не менее четырех раз. Бил ее с целью причинить ей телесные повреждения. У нее пошла кровь из носа и изо рта. Губа у нее слева была рассечена. У нее стала брызгать кровь, когда она говорила. Поднял ее и вывел в сени дома, после чего закрыл за ней дверь на крючок».

Затем он все-таки завел избитую домой и уложил на кровать. Она стонала, и это «сильно разозлило» мужчину, который ударил ее в грудь кулаком и стащил за волосы с кровати. Затем он снова начал избивать ее, в том числе в грудь и в область половых органов. После этого, он утащил ее на кухню, где продолжил бить, «чтобы привести в чувство». Когда же он понял, что ей «совсем плохо», Энгель пошел к знакомому, чтобы тот вызвал скорую помощь. Он даже помог донести женщину до машины, но она умерла в больнице. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Тезкой еще одного похороненного на новосибирском кладбище оказался красноярец Игорь Еркалов. Он был неоднократно судим за кражу и угон, а в 2019 году краевой суд признал его виновным в попытке убийства нескольких человек в деревянном многоквартирном доме в поселке Подтесово Енисейского района. Суд решил, что он с помощью литра бензина захотел поджечь квартиру семьи с тремя детьми, в гостях у которой сидела его сожительница, «подозревая ее в измене».

«Он приискал бутылку с бензином, которым облил положенную им в подъезде деревянного дома куртку, и с помощью зажигалки поджег ее; убедившись, что пламя неконтролируемо распространяется на деревянные конструкции дома, Еркалов с места происшествия скрылся», — говорится в апелляционном решении Верховного суда (Красноярский краевой суд до сих пор не опубликовал приговор).

В итоге погибла только 30-летняя сожительница Еркалова и пострадала соседка жертв по деревянному дому, который сгорел. В апелляции мужчина утверждал, что хотел «устроить задымление в подъезде, чтобы находившиеся в квартире «выбежали на улицу, и он смог бы увести сожительницу домой». Ему дали 15 лет строгого режима.

Тайга.инфо