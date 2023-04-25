Офисы ГК «Расцветай» продали новосибирскому правительству

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Новосибирское правительство выкупило офисы одного из крупнейших застройщиков региона — группы компаний «Расцветай». Продавцом выступила мать депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева.

Департамент имущественных и земельных отношений новосибирского правительства заключил без конкурса контракт на покупку трех крупных нежилых помещений в здании на проспекте Димитрова,7 в Новосибирске. Документ опубликован на сайте госзакупок.

Чиновники купили офисные помещения в подвале, на третьем и восьмом этажах дома. Их ранее арендовали компании, в том числе связанные с группой «Расцветай»: ООО «СЗ „Аквамарин“», ООО «СЗ „Антей“», ООО «СЗ „Вербена“, ООО „Виола“, ООО „Гармония“, ООО „Гвоздика“, ООО „Герань“, ООО „Глория“, ООО „Диадема“, ООО „Иволга“, ООО „Изумруд“, ООО „Калина“, ООО „Камелия“, ООО „Камео“, ООО „Композиция“, ООО „Комфорт“, ООО „Космея“, ООО „Лира“, ООО „СЗ Магнолия“», ООО «Монблан», ООО «Октава», ООО «Олива», ООО «Оникс», ООО «Премьера», ООО «Протея», ООО «Тандем» и ООО «Яшма».

Все перечисленные фирмы, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежат экс-депутату новосибирского заксобрания Владиславу Савельеву или ООО «Расцветай Инвест», которым также владеет Савельев. Он приходится братом депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Савельеву.

Облправительство выкупило помещения общей площадью около 1,9 тыс. кв. метров у индивидуальной предпринимательницы Татьяны Дубовенко. По сведениям Тайги.инфо, так зовут мать депутата Госдумы Савельева.

Сумма контракта составила 125,27 млн рублей. Деньги выделили из бюджета Новосибирской области.

В качестве обоснования того, что контракт с матерью депутата Госдумы подписали без конкурса указаны «обеспечение федеральных нужд» и «нужд субъекта РФ». К договору также приложено специальное распоряжение правительства Новосибирской области о выкупе помещений, которое подписано лично губернатором-единороссом Андреем Травниковым. Региональный парламент также согласовал сделку еще на декабрьской сессии, следует из документов.

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