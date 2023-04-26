Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 417

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск

15:20 Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») усомнился в возможностях российской армии защитить границы страны и предложил «задействовать» население.

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ, — сказал Картаполов сайту Ura.ru. — Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе»

Картаполов предложил позволить дружинникам охранять границы страны: «Важно же принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать?»

13:40 Импорт алкоголя в Россию вырос на 30% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, пишет «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Завоз вин вырос на 29% (до 99,43 млн литров), крепкого спиртного — на 38% (до 24,5 млн литров).

В частности, импорт конька и бренди увеличился на 91% (до 4,45 млн литров), ликеров — на 60% (до 2,71 млн), виски — на 57% (до 10,6 млн литров).

При этом, рост импорта в первые месяцы 2023 года может быть связан с усложнением логистики, что привело к переносу части поставок с конца 2022 года на начало 2023-го. Кроме того, участники рынка могли наращивать запасы в условиях падения рубля для минимизации рисков.

11:29 Новосибирские коммунисты проведут шествие и митинг 1 мая в самом центре города, сообщили в обкоме. При этом мэрия, которую возглавляет первый секретарь обкома Анатолий Локоть, отказала «Яблоку» в шествии «За мир», не предоставив никакой альтернативной площадки.

Планируется, что колонна коммунистов соберется на аллее Красного проспекта на пересечении с улице Крылова и в 11:30 пойдет в сторону Первомайского сквера, где затем запланирован митинг. Ранее КПРФ объявила об участии в выборах губернатора Новосибирской области.

11:14 Масштабные пожары в поселках Сосьва и Таежный Свердловской области локализованы, заявили в МЧС.

В Сосьве огонь охватил 92 дома, один человек погиб. В Таежном, по последним данным, известно о 21 сгоревшем доме.

10:54 В мэрии Новосибирска заявили, что город стал одним из лидеров в стране по числу баннеров в поддержку «спецоперации». По словам начальника управления художественного облика администрации Олега Хорошунова, было использовано «более 1,5 тыс. поверхностей».

Чиновник назвал это «социальной рекламой».



Скриншот презентации Хорошунова на сессии горсовета 26 апреля

10:50 Горсовет Новосибирска официально отменил выборы мэра на сессии 26 апреля, передает корреспондент Тайги.инфо. Во втором чтении «за» изменение Устава были 38 депутатов, против 5. Остальные из 47 пришедших на сессию не голосовали.

Все подробности читайте здесь.



10:06 В Новосибирск вернулся вице-спикер горсовета Евгений Яковенко («Единая Россия»), говоривший, что он участвовал в «спецоперации» в составе добровольческого батальона «Вега» с конца января. Его появление 26 апреля на сессии совпало с голосованием по вопросу отмены выборов мэра, для которого единороссам нужно собрать две трети голосов.

В конце января 2023 года Яковенко стал замполитом в добровольческом батальоне «Вега» и отправился на «спецоперацию», говорил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров («ЕР»), который и формировал подразделение. При этом в феврале Панфёров отмечал, Яковенко возвращался в Новосибирск на некоторое время: «Яковенко сегодня [3 февраля] прилетел за документацией и отправкой дополнительного снабжения».

Главное на утро 26 апреля



• Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление российским имуществом зарубежных компаний, если те «связаны» со странами, где были заблокированы активы РФ или россиян.



Под управление Росимущества могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные права и доли в уставных капиталах.

К указу приложен перечень первых компаний: финской Fortum и немецкой Uniper, работающих в сфере энергетики. Росимущество заберет 98% ПАО «Фортум», которому принадлежат семь теплоэлектростанций в Челябинской, Тюменской областях и ХМАО. У крупнейшего немецкого энергетического концерна Uniper отберут 83,73% ПАО «Юнипро», в которое входят пять электростанций в ХМАО, включая крупнейшую в РФ ГРЭС в Сургуте, Красноярском крае, Подмоскове, Пермском крае и Смоленской области.

Fortum СМИ называли крупнейшим инвестором в российскую электроэнергетику, который еще весной 2022 года объявил о продаже местных активов, но не смог этого сделать из-за ограничений, наложенных предыдущими указами Путина.

• Правительство отозвало из Госдумы законопроект о введении 30% НДФЛ для работающих по договорам гражданско-правового характера из-за границы россиян, утративших резидентство. Норма бы коснулась физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, которые оказывают услуги с использованием российской доменной зоны или серверов на территории РФ.

• У 50-летнего жителя Южно-Сахалинска взломали аккаунт на сайте госуслуг, чтобы записать его добровольцем на «спецоперацию». Об этом рассказали в полиции.

Неизвестный позвонил мужчине и представился сотрудником госуслуг, сообщив, что его персональные данные были взломаны. «Аферист спрашивал, где заявитель хранит свои денежные средства, якобы для безопасности, чтоб ими не воспользовались мошенники, — сообщили в МВД. — Затем звонивший мужчине прислал смс-сообщение, и попросил, продиктовать цифры, что заявитель и сделал».

Затем мужчина обнаружил в своем аккаунте информацию, что его записали добровольцем, а также «нецензурные высказывания». Возбуждено дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК).

Минцифры РФ добавило возможность подать онлайн-заявку на участие в «спецоперации» в октябре 2022 года.

• Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов (КПРФ) убит в «спецоперации», сообщил глава республики Валентин Коновалов. Политик возглавлял УК «Заря» в Черногорске. Он отправился в Украину добровольцем в составе ЧВК «Вагнер» в феврале.

У Иванова остались жена и пятеро детей.

На этом фоне депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия»), утверждавший, что участвует в «спецоперации», вернулся в регион невредимым и сразу же заявил об участии в предстоящих выборах губернатора.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.