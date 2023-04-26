Новосибирский горсовет отменил выборы мэра

© Тайга.инфо/Кирилл Канин. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев (в центре) и вице-спикер Евгений Лебедев (левее)

Большинство депутатов в горсовете Новосибирска проголосовали за отмену выборов мэра. Единороссы заблокировали даже само обсуждение этого вопроса.

Горсовет одобрил отмену выборов мэра на сессии 26 апреля, передает корреспондент Тайги.инфо. Во втором чтении «за» изменение Устава были 38 депутатов, против 5. Остальные из 47 пришедших на сессию не голосовали.

Для решения нужно было две трети голосов от всего состава совета. И в зале оказались вице-спикеры Евгений Яковенко и Евгений Лебедев, которые в начале года говорили, что отправляются в зону «спецоперации».

При этом вопрос фактически не обсуждали по предложению единоросса Андрея Гудовскиого, которое в итоге после его эмоциональных выступлений пришлось артикулировать самому спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву («ЕР»).

Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина успела спросить пришедшего на сессию вице-губернатора Игоря Яковлева о том, что перед избранием Андрея Травникова главой региона жители микрорайона Шлюз дали тому наказ о том, чтобы он не допустил отмены выборов мэра. И он, по ее словам, согласился принять эти наказы.

Яковлев никак не стал отвечать.

Напомним, депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово на сессии 20 февраля. Фракция «Единая Россия» голосовала «за», губернатор Андрей Травников также публично одобрил документ.

Теперь горсовет изменил городской Устав и официально лишил жителей права выбирать мэра. Отметим, что главы Новосибирска Анатолия Локтя не было на сессии.

На этом фоне независимый депутат Антон Картавин инициировал областной референдум по возвращению прямых выборов всех мэров и глав районов в регионе.