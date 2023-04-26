Родильное отделение временно закрыли в Киселёвске

26 Апр 2023, 08:57

Родильное отделение временно закрыли в Киселёвске Кемеровской области. В других муниципалитетах подобные медучреждения закрыли надолго, назвав их «временными».

Родильное отделение Киселёвской горбольницы будет закрыто на «ежегодную санобработку» с 1 по 31 мая, сообщило медучреждение. С 1 июня работу пообещали возобновить.

В декабре была приостановлена работа родильного отделения Таштагольской районной больницы «в связи с отсутствием врача-неонатолога», говорилось в сообщении больницы. Жителям предлагали беременным обращаться в акушерские отделения Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

Похожая ситуация сложилась еще в декабре 2020 года в городе Осинники. Там также закрыли роддом. В качестве причины власти называли отсутствие акушер-гинекологов. Об этом случае напомнили в комментариях под постом о таштогольской больнице, и туда же пришла представительница горбольницы Осинников, которая и через два года после закрытия родильного отделения уверяет, что это лишь «временная приостановка» работы.

«Родильное отделение Осинниковской горбольницы временно приостановило работу по причине кадрового дефицита. Пациенты направляются в роддома Новокузнецка согласно маршрутизации», — говорилось в сообщении больницы.

Более того, за последнее время из-за дефицита кадров работа родильных отделений была приостановлена в Топкинской районной больнице, Яшкинской районной больнице, Яйской районной больнице, Березовской городской больницы и Тисульской районной больнице.


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