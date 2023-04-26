Более 20 человек лишились крова после пожара в забайкальском селе

© t.me/zabmchs
Более 20 человек лишились крова после пожара в забайкальском селе
26 Апр 2023, 12:06

Более 20 человек проживали в сгоревших домах в забайкальском селе Баляга. Пожар охватил его 25 апреля.

21 человек, в том числе восемь детей, лишились жилья после пожара в селе Баляга, сообщили в правительстве Забайкальского края 26 апреля.

Огонь с промышленной территории перекинулся на жилые дома в Баляге 25 апреля. Сгорели восемь зданий. Обошлось без пострадавших.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на мебельном комбинате.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано
Последние материалы
26 Апр, 13:14
Массовая гибель рыбы произошла в Алтайском крае
26 Апр, 13:01
Мэр Сретенска отделался обязательными работами за нападение с топором на полицейских
26 Апр, 12:06
Более 20 человек лишились крова после пожара в забайкальском селе
26 Апр, 10:44
Кто станет назначенным мэром Новосибирска
26 Апр, 09:30
Сержанта полиции подозревают в угрозе убить несовершеннолетнюю в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования