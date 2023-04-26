Более 20 человек лишились крова после пожара в забайкальском селе
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Более 20 человек проживали в сгоревших домах в забайкальском селе Баляга. Пожар охватил его 25 апреля.
21 человек, в том числе восемь детей, лишились жилья после пожара в селе Баляга, сообщили в правительстве Забайкальского края 26 апреля.
Огонь с промышленной территории перекинулся на жилые дома в Баляге 25 апреля. Сгорели восемь зданий. Обошлось без пострадавших.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на мебельном комбинате.
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