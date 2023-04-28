Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 419

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

09:45 Доллар США снова стал самой торгуемой валютой на российском рынке, превысив биржевые объемы торгов китайскими юанями. На это обратил внимание «Ъ».

В марте же торги юанем почти всегда превосходило показатели по доллару.

Высокая активность торгов долларом может быть связана с выходом иностранных компаний из российских бизнесов, отметили опрошенные эксперты. «В современной ситуации периодически возникают волны выхода иностранного бизнеса из РФ, что порождает дополнительный спрос на валюты развитых стран. Соответственно, в апреле случилась очередная волна»,— сказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

В начале апреля стало известно, что Shell продаст свою долю в проекте «Сахалин-2» НОВАТЭКу, а правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже российских активов испанской группы Inditex и сделку «Яндекса» с Uber.

Главное на утро 28 апреля



• Путин подписал указ, который позволяет депортировать с занятых Кремлём территорий Украины жителей, которые не приняли гражданство РФ. Документ предполагает, что граждане Украины или обладатели паспортов ДНР и ЛНР должны либо стать гражданами России, либо заявить о своем желании этого не делать.

Но те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами, и, значит, могут быть выдворены с территории.

Также предполагается депортировать жителей присоединенных Кремлём регионов, если те «создают угрозу национальной безопасности» РФ, выступают за «насильственное изменение основ конституционного строя» или участвуют в «несанкционированных» акциях.

• Иркутского ветерана войн в Афганистане и Чечне Владимира Тимофеева приговорили к трем годам колонии из-за поста в телеграме. Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и распространении «фейков» о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК), рассказали его знакомые ОВД-Инфо*.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Владимир Тимофеев — левый активист, он критиковал действия Кремля в Украине, в итоге его страница во «ВКонтакте» была заблокирована. Силовики задержали его в Иркутске 28 ноября 2022 года. В квартире ветерана тогда прошел обыск, у него изъяли технику и заблокировали банковские счета. С 30 ноября мужчина находился под домашний арестом. Сейчас его посадили в СИЗО-1 Иркутска.

• Хакеры взломали трансляцию экспертной конференции «Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире» и пригрозили ее участникам, что за ними «придет СБУ». Видео опубликовал телеграм-канал «Труха».

Конференция проходила 25 апреля при поддержке Росатома,. В ней участвовали депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казем Джалалы, сотрудники аппарата правительства России и различные эксперты. В конце трансляции, которая шла по зуму, к ним присоединился и хакер, поблагодаривший «организаторов за приглашение украинской стороны — именно за возможность участия Службы безопасности Украины».

«Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть», — сказал голос. Он также пообещал, что Иран «ответит» за поставки дронов в РФ.

Официально о взломе конференции не сообщалось.

• Из-за пала травы в деревне Логоушка Курганской области сгорели 76 строений. Площадь ландшафтного пожара составила 90 га, сообщили в МЧС. Утверждается, что спасателям удалось отстоять 134 дома.

Известно об одной погибшей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».



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