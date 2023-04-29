Кузбасских полицейских, которые не приехали на вывоз об убийстве Веры Пехтелевой, хотят освободить от ответственности

© Ngs42.ru/Анастасия Прокудина. Майор Михаил Балашов (слева) и капитан Дмитрий Тарицын

Прокуратура хочет смягчить обвинения полицейским, которые не отреагировали на вызов и не предотвратили жестокое убийство Веры Пехтелевой в Кемерове. Они могут уйти от ответственности по срокам давности.

Прокуратура может переквалифицировать обвинения пятерым сотрудникам полиции, которые не отреагировали на звонки жителей, семь раз сообщавших о насилии в отношении 23-летней Веры Пехтелевой, которое закончилось убийством. Об этом рассказала правозащитница Алёна Попова*.

«Сейчас прокуратура может переквалифицировать дело с ч. 2 ст. 293 „Халатность“ на ч.1 той же статьи. Это крайне важный момент. Часть вторая предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, которое повлекло за собой смерть человека, — напомнила Попова в своем телеграм-канале. — А часть первая — лишь нарушение охраняемых законом интересов общества или государства и прав граждан. Соответственно, и наказание по нему меньше. А в данном случае это будет означать полный уход от ответственности. Срок давности по ч. 2 — шесть лет. По ч. 1 — 2 года. Вера была убита в 2020 году».

Это стало возможным после того, как суд вынес приговор убийце Веры, ее бывшему молодому человеку Владиславу Канюсу. Оказалось, что время смерти в решении Кемеровского облсуда изменено на полчаса раньше, утверждает Попова. Кроме того, «следственный эксперимент» показал, что сотрудникам полиции якобы понадобилось бы 95 минут, чтобы прибыть на место: «Там, в частности, сотрудникам полиции понадобилось 7 минут, чтобы выйти из машины и подняться на 7 этаж на лифте. Очень расторопные, как видите. Второй эксперимент, на котором настояли родные Веры, показал, что приехать и подняться в дом можно за 35 минут от поступления сигнала. При этом даже 35 минут — это объективно много. Когда уже убили Веру — экипажу ГИБДД понадобилось 13 минут от звонка в дежурную часть ГИБДД и до прибытия на место. Через 1,5 часа после убийства Веры проходил аналогичный сигнал о драке в квартире. ГИБДД понадобилось 10 минут».

При этом между первым вызовом полиции и первоначально установленным временем смерти первым вызовом прошел 1 час и 47 минут.

«Я созвонилась с дядей Веры, Владимиром: «Мы с папой Веры, Евгением, звонили прокурору. Он говорит прямо: я здесь, мол, ч. 2 не вижу, вижу ч. 1. Мы предложили встретиться, обсудить это. Он нам сказал: „Встретимся в суде“», — отметила Попова.

Обвинения в халатности, повлекшей смерть (ч. 2 ст. 293 УК) предъявлено начальнику смены дежурной части и старшему оперативноому дежурному отдела полиции «Ленинский» Михаилу Балашову и Дмитрии Тарицыну. Кроме того, обвиняемыми по этому же делу проходят три сотрудницы дежурной части полиции Кемерова, которые получали сигналы, что в одной из квартир слышны «крики женщины о помощи»: Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева.

Из опубликованных расшифровок разговоров в самой дежурной части следует, что операторы обсуждали, как «верещит» жертва:

— Никто не поедет.

— Что там, кто?

— Да опять с Ленинградского, 28, она там верещит.

«Ее там убивают», — говорила сотрудница, продолжившая заниматься своей прической, писал Voice. Затем, примерно, за час до гибели Веры, предположительно, Мария Дунаева, смеясь говорила по телефону, что отправить на вызов некого, что «там уже человек 15 в квартиру ломится», что «баба» по-прежнему «верещит дурниной», завершив разговор словами: «Ладно, всё хорошо». Балашов же утверждал, что у него якобы нет ни одного экипажа, что не помешало отправить один из них на обнаруженный труп.

В январе 2020 года 23-летнюю студентку пятого курса Кузбасского государственного технического университета Веру Пехтелеву нашли мертвой в квартире ее бывшего парня Владислава Канюса. На ее теле согласно приговору было 111 травм. Он убивал девушку около 1,5 часов. Канюса приговорили к 17 годам колонии строгого режима. При этом судья Антон Баженов оправдал Канюса по статье об изнасиловании (пункт «б» ч. 2 ст. 131 УК), кроме того, истек срок давности по статье о незаконном лишении свободы (пункты «в, г» ч. 2 ст. 127 УК).

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».



Фото ngs42.ru/Анастасия Прокудина

