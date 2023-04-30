Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 421

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

14:40 Латинские буквы V и Z теперь используют не только в связи со «спецоперацией». Это баннер к 9 мая на остановочном пункте на железной дороге в Новосибирске. Фото прислал читатель.

12:30 Два человека погибли при обстреле села Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения.

Во время повторного обстрела были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один дом.

Главное на утро 30 апреля



• Министерство обороны РФ разработало проект постановления об электронных повестках. Планируется, что документ вступит в силу в августе 2023 года.

Призывникам хотят рассылать повестки заказным письмом и в электронном виде. Первые будут считаться врученными под расписку в день доставки, вторые — с момента размещения в личном кабинете на госуслугах. Если же повестка не считается врученной одним из этих способов, то она станет таковой через семь дней с даты ее размещения в реестре повесток.

С момента вручения повестки призывнику запрещено выезжать из России, а в случае неявки в военкомат в течение 20 дней, в его отношении будут введены ограничительные меры.

Госдума и Совфед, напомним, меньше чем за сутки одобрили законопроект об ужесточении призыва в армию, в том числе при мобилизации. Он запрещает уклонистам уезжать за границу, регистрировать ИП и самозанятость, лишает граждан водительских прав и возможности заключать сделки с недвижимостью.

• Брянский суд отправил в СИЗО депутата областной думы от КПРФ Константина Павлова, который возвращал незаконно мобилизованных. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с декабря 2020 года по декабрь 2021 года политик вместе со вторым обвиняемым якобы получили от предпринимателя 35 млн рублей, взамен пообещав помочь ввести в эксплуатацию закрытый ранее торговый центр.

Павлов помогал незаконно мобилизованным на «спецоперацию». По сведениям «7х7», он вернул из воинских частей не менее 40 человек. Он также регулярно подавал жалобы в прокуратуру на необорудованные убежища в населенных пунктах, граничащих с Украиной.

В КПРФ считают уголовное дело сфабрикованным.

• Госканал «Россия 1» выдал кадры из Умани, где при попадании ракеты в жилой дом погибли 23 человек, за «обстрел Донбасса украинскими боевиками». Умань, напомним, находится в Черкасском районе, территориально примерно в центре Украины.

Ранее пропагандист Владимир Соловьев также опубликовал в своем телеграм-канале пост, «жестоких обстрелах Донбасса», проиллюстрированный видео с пострадавшей в Умани.

Среди 23 погибших было пять детей.

• Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. При этом IJF проверит биографические данные потенциальных участников соревнований на «возможную военную пропаганду».

«Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли допуск в ходе этого процесса проверки, будут иметь право и будут рассматриваться для участия в соревнованиях»,— подчеркнули в IJF.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».



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