Еще одно уголовное дело завели на руководство новосибирского метростроя

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководителем МП «МЕТРО МиР». Причиной уже четвертого по счету дела стал долгострой — руководство использовало более 155 млн рублей дольщиков нецелевым образом.

МП «МЕТРО МиР» являлось застройщиком многоквартирного дома по ул. Ельцовской, 6/4, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако строительство затянулось.

«В период с 2018 по 2021 год лица из числа руководителей муниципального предприятия нецелевым образом использовали более 155 млн рублей из средств дольщиков, что не позволило завершить строительство объекта в срок», — говорится в сообщении прокуратуры.

Дом был введен в эксплуатацию лишь 26 декабря 2022 года, восстановлены права 192 граждан.

Прокурор Заельцовского района направил материалы проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УКРФ — по факту злоупотребления полномочиями руководителем МП «МЕТРО МиР».

Учреждение «МЕТРО МиР» (бывшее МУП «УЗСПТС») с 2016 года возглавляет Александр Мысик. Новое дело - уже четвертое по счету против руководства организации.

В апреле в отношении Мысика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В 2019 году он незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с государственным предприятием на строительные работы одного из объектов в Новосибирске, считает следствие. В документы были включены недостоверные сведения об объемах выполненных работ и о стоимости материалов.

Ранее в отношении Мысика было возбуждено еще два уголовных дела. Одно по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. Второе дело завели позже — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Мысика подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ЛДС.