Алексей Джулай: Мы имеем возможность и желание завершить строительство домов

© Тайга.инфо/Кирилл Канин. Алексей Джулай
Алексей Джулай: Мы имеем возможность и желание завершить строительство домов
01 Май 2023, 15:22

Руководитель новосибирской группы компаний «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай рассказал, как он видит ситуацию вокруг строительством домов на Плющихинском микрорайоне.

Тайга.инфо дословно публикует заявление Алексея Джулая, поступившее редакции.

С 2005 года нашей компанией построено 325 двухподъездных многоэтажных жилых домов, в которых проживает 80 тысяч человек. Жилая площадь этих домов 1,8 млн квадратных метров.

305 домов введены в эксплуатацию. В 20-и домах завершается строительство. Еще 10 домов необходимо построить. То есть не достроено 3% от общего объема построенного. Хочу напомнить, что в 47-и домах введенных в 2023 году, инвесторы оплатили по 18-23 тыс. рублей за квадратный метр. В 20-и других чуть дороже. Такая цена была возможной потому что строительство велось через кооперативы, члены кооператива являлись и застройщиками и нашими партнерами. Хотелось бы отметить, что никому не предлагалось заплатить сумму больше, чем было указано в первоначальном договоре. 

Встречаясь с инвесторами в 2022 году я рассказывал о моих планах по строительству микрорайонов Просторный и Плющихинский. Основная задача, которую я ставил перед собой и говорил о ней инвесторам — ввод в эксплуатацию 67-и домов. Я сделал все, чтобы эти дома были введены в эксплуатацию. Я благодарен генеральной, областной, городской и районным прокуратурам за помощь, которую они оказали по вводу данных домов. Сегодня эти дома введены в эксплуатацию. 

Следующая задача — достроить 20 домов, которые находятся в высокой степени готовности. Нашей компании по силам достроить эти дома в 2023 году и с этой задачей мы справимся. 

10 домов мы можем начать строить в сентябре 2023 года и должны закончить в декабре 2024 года. 

Этими планами я делился с инвесторами в 2022 году и мои планы не изменились. 

28 апреля 2023 года после четырех дней переговоров и предоставления документов, с сотрудниками министерства строительства Новосибирской области и мэрии была составлена дорожная карта (в которой прописаны сроки, исполнители, источники финансирования по достройке домов). 28 апреля этот документ подписали мэр, министр строительства Новосибирской области, председатель кооператива и я. Переговоры и подписание контролировались прокуратурой Новосибирской области. 

Наша организация показала источники финансирования по достройке этих домов. Дома будут достроены за счет средств нашей компании, что опровергнет версию о том, что деньги на их строительство были мною похищены. Кооператив, министерство строительства Новосибирской области и прокуратура будут контролировать сроки исполнения по дорожной карте.

Первоначальные сроки строительства действительно нарушены, но я хотел бы обратить внимание пайщиков, что земельные участки, на которых велось строительство не были обеспечены электричеством, теплом, водой и канализацией. Мэрией не были построены дороги, не сделано водопонижение. По закону о местном самоуправлении — это обязанности муниципалитета. Часть обязательств по строительству инженерных сетей не выполнены до сих пор. Дома без электричества, тепла, воды и канализации, автомобильных дорог не могут быть введены в эксплуатацию.

В 2023 году на аналогичной площадке Клюквенный, которую администрация планирует предоставить другим застройщикам, с площадью жилых помещений 1 млн квадратных метров, властями запланировано привлечь порядка 6 млрд рублей федеральных денег на строительство инженерных сетей.

Нами уже построено 1,8 млн квадратных метров, но бюджетных средств на строительство инженерных сетей компания «Дискус» не получала. Строительство сетей, которое я вынужден был осуществить для ввода домов — это убытки нашей организации.

В связи с этим взимание с нас мэрией арендной платы в полном объеме за участки, не обеспеченные инженерной инфраструктурой, я не считаю справедливым. Хочу напомнить, что размер начисленной арендной платы более 4 млрд рублей.

Имея такие расходы на строительство инфраструктуры, без которой нельзя было ввести дома в эксплуатацию и арендную плату, из любого положения будут трудности с финансированием и своевременным вводом домов в эксплуатацию. Тем не менее наша организация имеет активы, чтобы завершить строительство в полном объеме.

Мне необходима добрая воля инвесторов, властей и объективность правоохранительных органов, чтобы достроить данные дома. Построив 325 домов, я имею силы, возможности и намерен достроить десять домов по цене 25–33 тыс. рублей за квадратный метр, указанной у инвесторов в договорах.


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