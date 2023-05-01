Алексей Джулай: Мы имеем возможность и желание завершить строительство домов

© Тайга.инфо/Кирилл Канин. Алексей Джулай

Руководитель новосибирской группы компаний «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай рассказал, как он видит ситуацию вокруг строительством домов на Плющихинском микрорайоне.

Тайга.инфо дословно публикует заявление Алексея Джулая, поступившее редакции.

С 2005 года нашей компанией построено 325 двухподъездных многоэтажных жилых домов, в которых проживает 80 тысяч человек. Жилая площадь этих домов 1,8 млн квадратных метров.

305 домов введены в эксплуатацию. В 20-и домах завершается строительство. Еще 10 домов необходимо построить. То есть не достроено 3% от общего объема построенного. Хочу напомнить, что в 47-и домах введенных в 2023 году, инвесторы оплатили по 18-23 тыс. рублей за квадратный метр. В 20-и других чуть дороже. Такая цена была возможной потому что строительство велось через кооперативы, члены кооператива являлись и застройщиками и нашими партнерами. Хотелось бы отметить, что никому не предлагалось заплатить сумму больше, чем было указано в первоначальном договоре.

Встречаясь с инвесторами в 2022 году я рассказывал о моих планах по строительству микрорайонов Просторный и Плющихинский. Основная задача, которую я ставил перед собой и говорил о ней инвесторам — ввод в эксплуатацию 67-и домов. Я сделал все, чтобы эти дома были введены в эксплуатацию. Я благодарен генеральной, областной, городской и районным прокуратурам за помощь, которую они оказали по вводу данных домов. Сегодня эти дома введены в эксплуатацию.

Следующая задача — достроить 20 домов, которые находятся в высокой степени готовности. Нашей компании по силам достроить эти дома в 2023 году и с этой задачей мы справимся.

10 домов мы можем начать строить в сентябре 2023 года и должны закончить в декабре 2024 года.

Этими планами я делился с инвесторами в 2022 году и мои планы не изменились.

28 апреля 2023 года после четырех дней переговоров и предоставления документов, с сотрудниками министерства строительства Новосибирской области и мэрии была составлена дорожная карта (в которой прописаны сроки, исполнители, источники финансирования по достройке домов). 28 апреля этот документ подписали мэр, министр строительства Новосибирской области, председатель кооператива и я. Переговоры и подписание контролировались прокуратурой Новосибирской области.

Наша организация показала источники финансирования по достройке этих домов. Дома будут достроены за счет средств нашей компании, что опровергнет версию о том, что деньги на их строительство были мною похищены. Кооператив, министерство строительства Новосибирской области и прокуратура будут контролировать сроки исполнения по дорожной карте.

Первоначальные сроки строительства действительно нарушены, но я хотел бы обратить внимание пайщиков, что земельные участки, на которых велось строительство не были обеспечены электричеством, теплом, водой и канализацией. Мэрией не были построены дороги, не сделано водопонижение. По закону о местном самоуправлении — это обязанности муниципалитета. Часть обязательств по строительству инженерных сетей не выполнены до сих пор. Дома без электричества, тепла, воды и канализации, автомобильных дорог не могут быть введены в эксплуатацию.

В 2023 году на аналогичной площадке Клюквенный, которую администрация планирует предоставить другим застройщикам, с площадью жилых помещений 1 млн квадратных метров, властями запланировано привлечь порядка 6 млрд рублей федеральных денег на строительство инженерных сетей.

Нами уже построено 1,8 млн квадратных метров, но бюджетных средств на строительство инженерных сетей компания «Дискус» не получала. Строительство сетей, которое я вынужден был осуществить для ввода домов — это убытки нашей организации.

В связи с этим взимание с нас мэрией арендной платы в полном объеме за участки, не обеспеченные инженерной инфраструктурой, я не считаю справедливым. Хочу напомнить, что размер начисленной арендной платы более 4 млрд рублей.

Имея такие расходы на строительство инфраструктуры, без которой нельзя было ввести дома в эксплуатацию и арендную плату, из любого положения будут трудности с финансированием и своевременным вводом домов в эксплуатацию. Тем не менее наша организация имеет активы, чтобы завершить строительство в полном объеме.

Мне необходима добрая воля инвесторов, властей и объективность правоохранительных органов, чтобы достроить данные дома. Построив 325 домов, я имею силы, возможности и намерен достроить десять домов по цене 25–33 тыс. рублей за квадратный метр, указанной у инвесторов в договорах.