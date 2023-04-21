Новосибирские власти выдали разрешения на ввод домов «Дискуса» в Плющихинском жилмассиве

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Новосибирские власти выдали разрешения на ввод домов «Дискуса» в Плющихинском жилмассиве
21 Апр 2023, 05:35

Мэрия Новосибирска подписала разрешение на ввод в эксплуатацию домов в микрорайоне Плющихинский. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении основателя застройщика домов.

Администрация выдала разрешения на ввод 20 домов в Плющихинском. Речь идет о 2467 квартирах, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее городские власти ввели в эксплуатацию 33 многоквартирных дома в микрорайоне Просторный. Оба жилмассива застраивает группа компаний «Дискус».

Ранее из-за строительства домов ГК «Дискус» в Плющихинском было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Главу группы компаний, депутата горсовета от «Единой России» Алексея Джулая отпустили под запрет определенных действий.

Дело связано со строительством многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве. По версии следствия, «коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива» с 2016 года привлекают средства граждан для строительства объектов, но «срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию».

До своего задержания Джулай через СМИ выступил с заявлением о не сданных в эксплуатацию домах на Плющихинском жилмассиве. По его словам, для ввода в эксплуатацию 55 домов в жилмассивах Плющихинский и Просторный не хватает лишь бумаг от чиновников и прокуратуры. В самих домах уже живут тысячи людей. Он также напомнил о позиции мэрии и муниципального «Горводоканала».

«Я считаю, что МУП „Горводоканал“, требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах я готов предоставить прокуратуре, следственному комитету, средствам массовой информации. Я считаю, что в ближайшие два месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает 15 тыс. человек», — говорил Джулай.

Читайте позицию Алексея Джулая тут


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