Уголовное дело возбуждено после крупного пожара в Борзе

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Уголовное дело возбуждено после того, как пал травы перекинулся на жилые дома в Борзе Забайкальского края.

«В Борзе ландшафтный пожар перешел на жилые дома. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность)», — сообщили в СК РФ по Забайкалью.

Уничтожено девять домов. Без жилья остались 13 человек, пять из которых дети.

